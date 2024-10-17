Девы после разрыва могут быть даже благодарны, что отношения закончились, а вот Рыбы - тяжело переживают.

Астрологи рассказали, как представители каждого знака Зодиака переживают после разрыва с партнером, пишет fustany.com.

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Овен - заполняет дни новыми людьми

Овны решительны и непоколебимы. И если разрыв произошел, то это уже часть прошлого для них. Они не будут сомневаться, принимая решение об уничтожении всех воспоминаний о бывшем партнере. А также примутся заполнять свой распорядок дня новыми людьми и новыми делами. Овнам важно не быть в одиночестве, чтобы не думать о прошлых отношениях.

Телец - ищет утешение в рутине

Жизнь Тельцов после разрыва идет своим чередом. Они, конечно, будут испытывать внутренние страдания, но при этом уверенно искать утешение в повседневной рутине. По их мнению, только время сможет все исправить.

Близнецы - ныряют в эмоциональную яму

Близнецы не могут оставаться в одиночестве после разрыва. Также довольно часто представители данного знака не способны контролировать свои эмоции после разрыва и начинают действовать нелогично, ныряя в эмоциональную яму. Единственный способ справиться с сильной болью, по их мнению, много смеяться над собой и бывшим партнером.

Рак - переживает долгое время

Раку потребуется шесть месяцев, чтобы закончить отношения, которые могли длиться всего три. После разрыва они могут несколько недель страдать, постепенно отпуская партнера.

Лев - или все хорошо, или адские муки

То, как отреагирует Лев после разрыва, будет зависеть во многом от того, кто был инициатором завершения отношений. Если он сам – значит, все будет хорошо, ведь это должно было произойти. Но в том случае, если Льва бросили - начнется ад.

Дева - может быть подавлена, но в целом все равно

Как правило, Девам искренне все равно, находятся они в отношениях или нет. Для них зачастую это все очень сложно. Потому после разрыва они обычно могут быть даже благодарны, что отношения закончены, но также и быть несколько подавлены самим фактом произошедшего.

Весы - продолжает связь

После разрыва Весам потребуется как можно скорее доказать самому себе и остальным, что отношения в прошлом. Но при этом они могут продолжать поддерживать связь с бывшим партнером.

Скорпион - с виду равнодушен

Скорпион будет вести себя жестко и равнодушно, испытывая при этом сильную боль. Они будут утверждать, что все кончено, постоянно проверяя аккаунты бывшего партнера в социальных сетях.

Стрелец - не выражает чувства

Стрельцы, как правило, почти не выражают свои чувства и верят в силу Вселенной. Все, что произошло, должно было произойти, думают они. И если они подсознательно хотели закончить отношения, то так и случилось в итоге.

Козерог - с юмором

Разрыв для Козерога - часть жизни, того, что им нужно просто пережить. Сами Козероги расстаются по необходимости. А если их кто-то бросает, то они относятся к этому с юмором, твердо принимая все, что встречается им пути в жизни.

Водолей - рано или поздно испытывает боль

Водолей верит, что может пережить разрыв за 30 минут, но на самом деле это не так. Рано или поздно им придется иметь дело с болью разрыва.

Рыбы - тяжело переживают

Для Рыб разрыв очень тяжел эмоционально. Вероятно, они будут чувствовать себя преданными, меланхоличными и отчаявшимися. Хорошая новость в том, что они все это переживут.

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