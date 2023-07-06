День будет не из легких для многих знаков.

Эзотерики составили прогноз на 7 июля 2023 года для всех знаков Зодиака. Что вас ждет в эту пятницу - читайте далее.

Овен

Первая половина дня пройдет относительно спокойно, однако во второй вас ждут серьезные потрясения. С чем именно они будут связаны - неизвестно, однако держитесь крепче, особенно на поворотах судьбы.

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Телец

Тельцам стоит больше внимания уделить своему окружению. Среди ваших друзей находится человек, который сильно на вас обижен. Постарайтесь выяснить кто это и почему он отдалился от вас.

Близнецы

Близнецы весь день будут находиться в меланхолическом настроении. Внутренние противоречия заставят вас грустить. Однако постарайтесь разобраться в себе и изменить свою жизнь.

Рак

День наделит вас небывалыми чувствами, которые вам захочется проявлять. Смело признавайтесь в любви вторым половинкам, говорите приятные слова родителям и детям. Взамен вы получите еще больше любви и тепла.

Лев

Пришло время для преодоления страхов. Поверьте, так вы станете только сильнее. Если боитесь публичных выступлений, то сделайте это. Боитесь прыгнуть с парашютом? Прыгайте.

Дева

Ваша жизнь последнее время совсем не приносит вам удовольствия. Она стала какой-то скучной и пресной. Вам стоит понять, что именно происходит не так и попытаться исправить ситуацию.

Весы

Судьба поставит перед вами новые вызовы, преодолев которые вы докажете всем вокруг, что вы лидер - человек, которому подвластно все. Ничего не бойтесь и будьте уверенными в себе и своих силах.

Скорпион

Все мысли Скорпиона в этот день будут заняты финансовыми вопросами. Вы хотите больше денег - это нормально. Однако если вы будете сидеть на одном месте, у вас ничего не получится.

Стрелец

Стрельцы могут принимать участие в розыгрышах или лотереях. Вам очень повезет. Вы можете выиграть крупную сумму денег и потратить ее на свои удовольствия.

Козерог

У Козерогов есть одна не очень хорошая черта - они сами придумывают себе проблемы. Как только вы избавитесь от этой вредной привычки, у вас все наладится. Ваше настроение резко поднимется.

Водолей

В этот день восторжествует справедливость. Может быть наказан человек, который причинил вам ранее боль, или вы будете расплачиваться за свои грехи. Пятница будет нелегкой для вас.

Рыбы

Вы можете испытывать неопределенность. Астрологи советуют вам не спешить. Сядьте, подумайте хорошенько о насущных делах и решите, что вам делать. Не рубите с плеча.

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