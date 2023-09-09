Карты Таро сулят Тельцам интересное знакомство.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 сентября. В воскресенье Стрельцы столкнутся с мистическими событиями, а Рыбы рискуют пострадать и огорчиться. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе-таро ниже.

Овен

Овны получат возможность осуществить свою маленькую мечту. Радуйте себя приятными мелочами и не забывайте о прекрасном. Во всем нужно искать позитив, помните об этом.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам интересное знакомство. Вы сможете подружиться с человеком, который поможет вам стать лучшей версией себя. Постарайтесь его не спугнуть.

Видео дня

Близнецы

В воскресенье Близнецам придется заниматься делами, которые они упорно откладывали в долгий ящик. Приложите максимум усилий. Результат трудов вас порадует, ведь с вас наконец упадет груз ответственности.

Рак

Ракам стоит побаловаться себя какой-то покупкой. Не бойтесь спонтанных трат, ведь они не сильно ударят по кошельку. Однако они принесут радость.

Лев

10 сентября Львам стоит сделать упор на отношениях со своей второй половинкой. Уделите внимание любимому человеку, а другие дела ставьте на паузу. Если же у вас нет пары - проведите день с друзьями.

Дева

Тарологи советуют Девам не верить всему, что им говорят. Кто-то попытается вас обмануть. Не позволяйте лжецам обвести вас вокруг пальца.

Весы

Весам стоит перебороть свои страхи. Отбросьте все сомнения и делайте то, что хотите. Никто не должен управлять вашей жизнью.

Скорпион

Скорпионов что-то сильно развеселит. Возможно, близкий человек решит поднять вам настроение розыгрышем. Позвольте себе подурачиться!

Стрелец

Тарологи сулят Стрельцам мистические события. Вы сможете понять, что некоторые события в этом мире случаются не просто так. Сделайте правильные выводы.

Козерог

Козерогам стоит внимательно следить за временем. Вы рискуете опоздать на важную встречу. Это принесет вам немало проблем, постарайтесь не допустить провала.

Водолей

Водолеи поймут, что рядом с ними есть люди, которые не желают им добра. Пришло время найти врагов в своем окружении. Вычеркните их всех из своей жизни.

Рыбы

Рыбы рискуют понять, что случайности могут быть роковыми. Не пытайтесь что-то изменить. Вам нужно следить за ситуацией с позиции немого наблюдателя.

Вас также могут заинтересовать новости: