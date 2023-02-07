Ко Дню святого Валентина одинокие представители данного знака Зодиака успеют найти свою половинку.

Тарологи составили гороскоп для Весов на февраль. Первая карта, которая им выпадает - это паж Чаш. Радость, уверенность в себе, нежность и мечтательность - вот какие эмоции ждут в ближайшее время представителей этого осеннего знака.

Карта говорит о том, что люди, рожденные под знаком Весы, могут встретить свою любовь. Это произойдет быстро, будет буря эмоций, резкое озарение. Возможно, Весы влюбятся в человека, которого давно знают, но раньше они относились друг к другу исключительно как приятели. Судя по гороскопу, чувства будут взаимными.

Вторая карта, которая выпадает им - это семерка пентаклей. Карта говорит о размеренности, рассудительности, обдуманности, терпении. Это значит, что не следует принимать импульсивных решений и делать поспешных выводов. Лучше неторопливо ждать подсказок судьбы и мудро выходить из самых сложных ситуаций.

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Не исключено, что эта карта переплетается с пажом Чаш, который выпал ранее - карты говорят, что эмоции будут сильными, но не следует "нырять" в них как в омут.

Пентакли - это аркан развития, роста, долговременных проектов и переоценки ценностей. Вероятно, Весы могут пойти в феврале на какие-то курсы, получить какие-то новые навыки, расширить свой кругозор, посетить страну, в которой раньше не бывали.

Напомним, два знака Зодиака предупредили о серьезной опасности до конца недели.

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