Узнайте, что карты напророчили Рыбам на этот месяц.

Первой выпала карта Императора. Это говорит о том, что в жизнь Рыб придет сильный и властный мужчина. Возможно, Рыбы-женщины встретят свою любовь. Если речь идет о Рыбах-мужчинах, то они могут найти хорошего друга и мудрого советчика. Также эта карта говорит о том, что они могут завести домашнее животное, взять на себя огромную шоу ответственности.

Вторая карта - Башня. Здесь речь идет о том, что башня, которую вы давно строили, начала рушится. Чаще всего это сопоставимо с семейными проблемами, разводом, разрывом отношений, постоянными ссорами и так далее. Также башня, которая разрушается, может говорить о грядущих проблемах в работе или в бизнесе.

Не всегда Башня - это плохая карта в таро. Она может также предсказывать изменения. И они не обязательно будут в плохом ключе, - могут быть и хорошие перемены.

Видео дня

Третьей Рыбам на февраль выпала Тройка жезлов. Эта карта говорит о стабильности, устойчивости, благополучии. Вероятнее всего, состояние дел у Рыб на протяжении этого месяца будет стабильным, все будет спокойно, без лишних нервов и проблем.

Также эта карта может демонстрировать стремление к росту. Например, Рыбы захотят изменить уровень своей жизни, и будут стремиться найти более высокооплачиваемую работу, или переедут в квартиру с лучшим ремонтом, или купят себе более современную машину.

Напомним, астрологи назвали знаки Зодиака, в которых живет "демон".

Вас также могут заинтересовать новости: