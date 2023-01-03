В среду некоторым знакам Зодиака стоит проявить максимальную осторожность.

4 января Скорпионы будут плакать, но только лишь от счастья. А вот Дев окружит мистика, судьба предупредит их об ужасных угрозах. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН.

Овен

Овны смогут избавиться от недопониманий и зарыть топор войны. Давние враги вас простят, если услышат честный ответ.

Телец

В среду Тельцов ждет романтическое знакомство. Не бойтесь открыть свое сердце, вас ждет счастье.

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Близнецы

4 января карты Таро советуют Близнецам внимательно смотреть по сторонам и не игнорировать чувства окружающих. Равнодушие к чужому горю может разозлить судьбу, не играйте с ней.

Рак

Раки будут хохотать и много веселиться. Однако не забывайте о работе, важные дела не стоит откладывать на другой день.

Лев

В среду Львам стоит задуматься о смене имиджа. Новый образ поможет вам заполучить внимание человека, от которого вы так ждете первого шага.

Дева

Опасность подстерегает Дев, 4 января вы получите предупреждение о приближающейся угрозе. Жуткие события могут обойти вас стороной, если вы попросите друзей о помощи.

Весы

Весов ждет приятная неожиданность. Хорошие новости, встреча с давним другом или же комплимент от второй половинки - карты Таро сулят вам массу радостных событий.

Скорпион

В среду Скорпионы будут плакать от счастья. Судьба щедро вас вознаградит за все старания и добрые поступки. Разделите свою радость с родными.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам плохое настроение. Вы можете поссориться с другом и сильно на него обидеться, однако не стоит принимать все близко к сердцу.

Козерог

4 января Козероги рискуют что-то потерять. Если вы поступали правильно и честно, то все обойдется потерей незначительной вещи. А если же вы с кем-то плохо поступили, судьба отберет что-то важное.

Водолей

Водолеям придется бороться с врагами. Дайте отпор всем обидчикам и не бойтесь защищать свою честь.

Рыбы

В среду Рыбы получат шанс разбогатеть. Не отказываетесь от заманчивых предложений, в этот день все получится.

Напомним, ранее астрологи назвали самые лживые знаки Зодиака.

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