Лунный календарь подсказывает людям удачные и несчастливые дни для различных жизненных дел.
Некоторые даты лунного календаря считаются опасными и несчастливыми. В такие дни нередко бывают конфликты между людьми, различные неприятности и болезни, проблемы с деньгами и личной жизнью. Астрологи предупредили о пяти таких днях в июне 2022 года.
- 5 июня - начало Ретроградного Сатурна
- 11 июня - соединение Венеры с Ураном
- 14 июня - суперлуна в Тельце
- 21 июня - Луна в Рыбах
- 28 июня - начало ретроградного Нептуна
5 июня - начало Ретроградного Сатурна
Ретроградный Сатурн вселяет страх и неуверенность. В этот день люди почувствуют сильную слабость в принятии решений. Астрологи советуют в эту дату прислушиваться к своему сердцу, а не к чужому мнению, иначе будете жалеть позднее.
11 июня - соединение Венеры с Ураном
Дуэт Венеры и Урана чреват упадком сил и сильной слабостью. Энергии не будет хватать даже на повседневные дела. Кроме того, этот день вынудит менять то, что совсем не хочется. Возможны конфликты с родными и друзьями.
14 июня - суперлуна в Тельце
В этот день Луна будет находиться ближе всего к орбите Земли. День считается опасным для любых видов спорта, поездок на транспорте, экстремальных хобби. Высок риск несчастного случая, а также обмана от мошенников. Будьте максимально осторожны.
21 июня - Луна в Рыбах
В этот день нужно быть внимательным к другим людям. Вас могут использовать для своей выгоды или обвинить вас в чужих ошибках. Не позволяйте знакомым и коллегам манипулировать вами.
28 июня - начало ретроградного Нептуна
Этот день пробудит в людях худшие качества, такие как агрессия, пессимизм, желание наживы. Лучше ни с кем не общаться, иначе без ссоры не обойтись. Также не стоит никому доверять, рассказывать секреты. Возможно столкновение с врагом.
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