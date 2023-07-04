Называем все опасные дни в июле, на которые лучше не планировать важных дел.

Лунный календарь издавна помогает людям запланировать дела на месяц. Из-за влияния Луны некоторые даты считаются опасными и несчастливыми. На такие дни лучше не планировать важных дел, поскольку серьезно повышается риск неудачи. Мы назвали опасные дни июля, в которые нужно быть предельно осторожными.

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7 июля - убывающая Луна в Рыбах

В этот день из-за влияния знака Рыбы люди станут рассеянными и невнимательными. Повышается риск потерять какую-то вещь, получить травму или стать жертвой обмана. Работоспособность у людей будет пониженной. Это опасный день июля для заключения брака и подписания договоров, но можно совершать крупные покупки.

10 июля - третья четверть Луны в Овне

Несчастливый день июля для любых дел, требующих точности, внимательности и усидчивости. В эту дату многие люди станут безрассудными и импульсивными, склонными к неоправданному риску. Возможны ссоры по мелочам. Высока вероятность испортить отношения, поэтому лучше не планировать трудные разговоры на этот день. Также стоит соблюдать осторожность с огнем.

14 июля - убывающая Луна в Близнецах

Не очень удачная дата для решения крупных и глобальных задач. В этот день людям будет трудно сосредоточиться на одном задании. По возможности лучше не планировать важные дела. 14 июля стоит следить за питанием, поскольку возрастает риск пищевого отравления и расстройства. В целом эта дата считается не очень удачной для женщин во всех делах.

17 июля - новолуние в Раке

Это самая несчастливая дата в июле для здоровья. День связан с понижением тонуса организма, утратой работоспособности, обострением хронических болезней. Повышается вероятность травм и ушибов, поэтому будьте осторожны во время занятий спортом. На работе можно заниматься монотонной и предсказуемой работой, но лучше не браться за рискованные дела.

26 июля - первая четверть Луны в Скорпионе

Неблагоприятный день июля 2023 для финансов. В эту дату ни в коем случае не стоит давать и брать деньги взаймы, иначе надолго погрязните в долгах. Также в этот день не стоит откровенничать с малознакомыми людьми. По возможности не поднимайте трубку с незнакомых номеров, если не ждете звонка. 26 июля повышается риск стать жертвой мошенничества, предательства или интриги.

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