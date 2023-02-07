В самые опасные дни февраля повышается риск финансовых потерь, различных неприятностей и конфликтов.

Лунный календарь на февраль подсказывает благоприятные и несчастливые даты месяца в зависимости от фазы Луны. Некоторые даты лунного календаря считаются опасными и несчастливыми. В такие дни нередко бывают конфликты между людьми, различные неприятности и болезни, проблемы с деньгами и личной жизнью.

УНИАН назвал пять самых опасных дней февраля - в эти даты нужно быть особенно осторожными и по возможности не планировать важных планов на эти дни.

8 февраля - убывающая луна в Деве

8 февраля из-за своей энергетики - довольно сложный и напряженный день, когда возможны неожиданные препятствия и проблемы. В эту дату по возможности не стоит планировать важных дел, поскольку все планы могут разрушиться.

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Также в третью лунную фазу снижается мозговая активность и уменьшается жизненная энергия, что усиливается под влиянием Девы. Поэтому 8 февраля также не стоит планировать дела, которые требуют большого количества энергии - иначе переутомления не избежать.

13 февраля - третья четверть в Скорпионе

В этот день обостряются отношения между людьми, что может привести к конфликтам, спорам и разрыву отношений. Это 23 лунный день, который связывают с травлей, гонениями, обостренной ревностью и черной завистью. По возможности лучше не общаться с людьми с завистливым и скандальным характером.

20 февраля - новолуние в Рыбах

Февральское новолуние имеет энергетику апатии, безразличия, отсутствия инициативы. Это малопродуктивный день для работы и творчества. Большие нагрузки и упорный труд в этот день нежелательны - восстановление будет долгим.

Из-за влияния знака Рыб люди в этот день могут витать в облаках и терять способность к концентрации. Лучше отложить важные дела и особенно финансовые сделки.

22 февраля - растущая луна в Овне

22 февраля 2023 года наступят третьи лунные сутки, которые характеризируются повышенной агрессивностью, вспыльчивостью, опрометчивостью. Не стоит принимать важные решения на основе эмоций в этот день, иначе позднее пожалеете.

Накопленную негативную энергию лучше направить в спорт, иначе она выльется на близких людей. Также 22 февраля нужно осторожно обращаться с огнем и особенно аккуратно водить машину.

28 февраля - растущая луна в Близнецах

Этот день отличителен эмоциональными вспышками и повышенным риском конфликтных ситуаций. 28 февраля ослабляется воля человека. Возможно возвращение к старым вредным привычкам. В этот день очень легко поддаться обману и стать жертвой мошенников, поэтому нужно соблюдать осторожность.

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