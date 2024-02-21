2024-й год выдался поистине необычным. Январьское и февральское новолуния, когда Луны практически не видно на небосклоне, были суперлуниями, и напротив - полнолуние в феврале 2024, когда лунный диск будет наиболее освещен Солнцем, в этот раз окажется микролунием. Что это значит, почему февральское полнолуние называют "снежным" и когда его наблюдать - читайте в материале.
Что такое Снежная Луна
Полнолуние в это время года прозвали Снежной Луной. Название ей дали индейские племена Северной Америки, так как февраль - это месяц самых сильных снегопадов на континенте. В других культурах полнолуние в феврале называют иначе:
- китайцы - Расцветающая Луна;
- кельты - Ледяная Луна;
- кри - Луна Орла;
- чероки - Костлявая Луна;
- на Южном полушарии - Зерновая Луна, Ячменная Луна, Красная Луна, Собачья Луна.
Еще одно название этого полнолуния - Голодная Луна, так как суровые погодные условия сильно затрудняли охоту в былые времена.
Когда будет полная Луна в феврале 2024 - точное время и особенности
В этом месяце полнолуние наступит 24 февраля в 14:30 по киевскому времени (12:30 GMT). Февральское полнолуние 2024 - это единственное в этом году микролуние. Это значит, что Луна в момент полнолуния будет находиться в апогее, то есть, особенно далеко от Земли - расстояние составит 405 917 км (для сравнения - среднее расстояние между Землей и Луной - 384 472 км).
Будет ли полная Луна казаться меньше обычной? Если сравнить ее с фото других полнолуний, то она будет выглядеть несколько меньше, чем обычное полнолуние и на 14% меньше, чем суперлуние. Кроме того, полная микролуна примерно на 30% менее яркая, чем полная суперлуна. Но эту разницу будет трудно заметить невооруженным глазом, поэтому при условии безоблачной погоды (когда стемнеет) спутник будет выглядеть таким же, как и всегда, и сиять не менее ярко. Полный диск Луны можно будет наблюдать не только в само полнолуние, но и в ночь до и после 24 февраля.
Что нельзя делать в полнолуние
Несмотря на то, что Луна будет находиться в самой дальней точке относительно Земли, ее влияние будет так же ощутимо, говорят астрологи. Поэтому реомендации в день полнолуния, сутки до и после него остаются прежними: не начинать ничего нового и не "разбрасываться" энергией, которой будет много.
Что не надо делать в полнолуние:
- не следует подписывать какие-либо договора, заключать сделки, ввязываться в пари и т.д.;
- не рекомендуют отправляться в поездки;
- не стоит сильно тратиться - покупки лучше отложить;
- не следует выяснять отношения, затевать споры, разборки;
- не нужно принимать кардинальных и судьбоносных решений (о браке, разводе, усыновлении, переезде и т.п.);
- не стоит брать на себя дополнительную работу - есть риск, что вы с ней не справитесь, но сильно устанете.
С избытком энергии в это время лучше обращаться осторожно и направлять ее в нужное русло.
Что можно делать в полнолуние в феврале
Время полнолуния подходит для того, чтобы:
- составлять планы, продумывать стратегию, анализировать ситуацию;
- мириться с теми, с кем в ссоре;
- завершить все начатые дела и выполнить данные обещания.
Энергию также можно направить в творческое русло - полнолуние "пробуждает" вдохновение, при чем не только у творческих людей.
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