Полная Луна в феврале будет находиться на самом дальнем расстоянии от Земли.

2024-й год выдался поистине необычным. Январьское и февральское новолуния, когда Луны практически не видно на небосклоне, были суперлуниями, и напротив - полнолуние в феврале 2024, когда лунный диск будет наиболее освещен Солнцем, в этот раз окажется микролунием. Что это значит, почему февральское полнолуние называют "снежным" и когда его наблюдать - читайте в материале.

Что такое Снежная Луна

Полнолуние в это время года прозвали Снежной Луной. Название ей дали индейские племена Северной Америки, так как февраль - это месяц самых сильных снегопадов на континенте. В других культурах полнолуние в феврале называют иначе:

китайцы - Расцветающая Луна;

кельты - Ледяная Луна;

кри - Луна Орла;

чероки - Костлявая Луна;

на Южном полушарии - Зерновая Луна, Ячменная Луна, Красная Луна, Собачья Луна.

Еще одно название этого полнолуния - Голодная Луна, так как суровые погодные условия сильно затрудняли охоту в былые времена.

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Когда будет полная Луна в феврале 2024 - точное время и особенности

В этом месяце полнолуние наступит 24 февраля в 14:30 по киевскому времени (12:30 GMT). Февральское полнолуние 2024 - это единственное в этом году микролуние. Это значит, что Луна в момент полнолуния будет находиться в апогее, то есть, особенно далеко от Земли - расстояние составит 405 917 км (для сравнения - среднее расстояние между Землей и Луной - 384 472 км).

Будет ли полная Луна казаться меньше обычной? Если сравнить ее с фото других полнолуний, то она будет выглядеть несколько меньше, чем обычное полнолуние и на 14% меньше, чем суперлуние. Кроме того, полная микролуна примерно на 30% менее яркая, чем полная суперлуна. Но эту разницу будет трудно заметить невооруженным глазом, поэтому при условии безоблачной погоды (когда стемнеет) спутник будет выглядеть таким же, как и всегда, и сиять не менее ярко. Полный диск Луны можно будет наблюдать не только в само полнолуние, но и в ночь до и после 24 февраля.

Что нельзя делать в полнолуние

Несмотря на то, что Луна будет находиться в самой дальней точке относительно Земли, ее влияние будет так же ощутимо, говорят астрологи. Поэтому реомендации в день полнолуния, сутки до и после него остаются прежними: не начинать ничего нового и не "разбрасываться" энергией, которой будет много.

Что не надо делать в полнолуние:

не следует подписывать какие-либо договора, заключать сделки, ввязываться в пари и т.д.;

не рекомендуют отправляться в поездки;

не стоит сильно тратиться - покупки лучше отложить;

не следует выяснять отношения, затевать споры, разборки;

не нужно принимать кардинальных и судьбоносных решений (о браке, разводе, усыновлении, переезде и т.п.);

не стоит брать на себя дополнительную работу - есть риск, что вы с ней не справитесь, но сильно устанете.

С избытком энергии в это время лучше обращаться осторожно и направлять ее в нужное русло.

Что можно делать в полнолуние в феврале

Время полнолуния подходит для того, чтобы:

составлять планы, продумывать стратегию, анализировать ситуацию;

мириться с теми, с кем в ссоре;

завершить все начатые дела и выполнить данные обещания.

Энергию также можно направить в творческое русло - полнолуние "пробуждает" вдохновение, при чем не только у творческих людей.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2024 с благоприятными днями для поездок, визита к врачу и новых начинаний.

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