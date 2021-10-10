В этот список вошли четыре знака Зодиака

Астрологи назвали четыре знака Зодиака среди женщин, которые родились с короной на голове. Они считают себя самыми лучшими и не имеют конкурентов.

Рыбы

Женщины-Рыбы умеют тонко чувствовать людей. С помощью этого навыка им удается манипулировать ими, а также они с легкостью могут договариваться. Из них получаются хорошие руководители, так как в их коллективе всегда царит спокойствие и любовь. И, конечно, они могут наобещать вам все что угодно, лишь бы достичь своей цели.

Овен

Они обладают невероятным даром - силой духа. Женщины-Овны способны справиться с любой жизненной ситуацией. У них нет конкурентов, так как они знают, как всех недоброжелателей убрать со своего пути. Кроме того, они добиваются успеха и в карьере благодаря своему уму и внутреннему стержню. Иногда может показаться, что у них мужской характер.

Львицы уверены в себе, так как знают, что где бы они не появлялись, они будут "звездами". Такое ощущение, что они земли под ногами не чувствуют, когда выходят на улицу. Эти дамы добиваются успеха благодаря своей яркой личности, хитрости, уму и умению манипулировать людьми. При чем окружающие и сами готовы сдаться в их плен.

Телец

Тельцы любят комфорт и спокойствие. Но добиваются они этого с помощью полного контроля над другими. Да, кому-то это может не нравиться, но Тельцов это мало волнует. Зачастую они гнут свою линию, и спорить с ними чаще всего бесполезно.

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Автор: Диана Могилевич