В среду Весам стоит задуматься о своем здоровье.

Первый день февраля принесет Рыбам массу приятных эмоций. Однако повезет не всем. Близнецам стоит готовиться к проблемам. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро на 1 февраля ниже.

Овен

Овнов ждет "привет" из прошлого. Возможно, напоминание о том, что вы пытались оставить позади, будет мистическим и даже пугающим.

Телец

1 февраля Тельцов ждут бытовые хлопоты. Вам придется провести день, занимаясь уборкой или ремонтом.

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Близнецы

Карты Таро пророчат Близнецам цунами из проблем. Вас ждут серьезные испытания на прочность, судьба решила проверить, способны ли вы перенести все невзгоды и не опустить руки.

Рак

В среду Ракам можно расслабиться и побаловать себя покупками. Не жалейте денег на себя и своих близких, это пойдет вам на пользу.

Лев

Львов приятно удивит человек, которого они недооценивали. Будьте добрее и не отталкивайте тех, кто стремится к общению с вами.

Дева

Девам каты Таро пророчат ссору с близкими. Вы слишком давно игнорировали проблемы в отношениях, из-за чего на вас долго копили обиды.

Весы

Весам стоит задуматься о своем здоровье. Позаботьтесь о себе и отдохните от работы.

Скорпион

Карты Таро сулят Скорпионам приятный день. Возможно, вы решитесь на изменения в своей жизни и сделаете смелый шаг к своему счастью.

Стрелец

1 февраля Стрельцы смогут найти общий язык с теми, кто ранее лишь провоцировал вас на скандал. Используйте это для своей выгоды, не стоит стесняться.

Козерог

Козерогов ждет ссора. Вы слишком эмоциональны, потому едва ли сможете избежать скандалов. Однако попытаться стоит.

Водолей

Водолеям можно заняться творчеством. У вас точно получится воплотить в жизнь идеи, которые раскроют ваши таланты.

Рыбы

Удача поцелует Рыб. Вы будете срывать звезды с небес и добиваться небывалых высот. Не забывайте о тех, кто был рядом, когда вы только начинали этот путь.

Ранее тарологи рассказали, что новая неделя обернется слезами и катастрофой для трех знаков Зодиака.

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