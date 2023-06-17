Тельцы могут получить интересное предложение.

В воскресенье, 17 июня, Рыбы окажутся на седьмом небе от счастья. А Близнецы рискуют "загреметь" в больницу, им грозят проблемы со здоровьем. Что ждет другие знаки Зодиака в этот день - читайте в гороскопе по картам Таро.

Овен

Овны получат сюрприз, небольшой презент точно поднимет вам настроение. Это может быть не чем-то материальным, а приятным знаком внимания от близкого человека. Ответьте взаимностью и будьте благодарны за внимание.

Телец

18 июня Тельцы могут получить интересное предложение. Вас ждут невероятные приключения, однако вы можете все испортить своей нерешительностью. Постарайтесь не поддаваться своим эмоциям.

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Близнецы

Карты Таро советуют Близнецам уделить внимание своему здоровью. Вы рискуете "загреметь" в больницу из-за стресса или внезапных проблем. Позаботьтесь о себе и постарайтесь не нервничать из-за пустяков.

Рак

Ракам стоит решиться на откровенный разговор. Раскройте свое сердце и будьте честны, не пытайтесь обманывать себя и окружающих. Правда все равно всплывет, а потому не пытайтесь ее скрывать.

Лев

В воскресенье Львам стоит отдохнуть и на время отстраниться от всей суеты. Позвольте себе расслабиться, сходите в гости или прогуляйтесь в парке. Вам нужны позитивные эмоции.

Дева

В этот день Девы могут погрязнуть в воспоминаниях. Возможно, вы о чем-то сильно жалеете. Если это возможно, попробуйте все исправить, однако постарайтесь не потерять то, что имеете.

Весы

Карты Таро сулят Весам необычные приключения. Вам придется проявить всю свою смекалку и задействовать интуицию. Не бойтесь сложных задач, вы со всем справитесь.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут поссориться со своими родственниками. Однако споры в семье не должны перерасти в большие скандалы, старайтесь смягчить ситуацию. Проявите мудрость и понимание.

Стрелец

Стрельцы рискуют навлечь на себя беду. Откажитесь от рискованных идей и с осторожностью обращайтесь с дорогой техникой. В этот день вы можете что-то сломать.

Козерог

Карты Таро советуют Козерогам задуматься о переменах. Не засиживайтесь на одном месте и соглашайтесь на авантюры. Вы можете добиться многого, однако для этого стоит только решиться.

Водолей

Водолеям стоит готовить новый кошелек, на вас "свалится" крупная сумма. Разделите прибыль с теми, кто нуждается в поддержке. Будьте щедрыми и добрыми, это "зачтется".

Рыбы

Рыб ждет неземное счастье, вы будете много радоваться. В этот день вы приятно удивитесь и поймете, что все мечты рано или поздно сбываются. Не стесняйтесь своего везения, наслаждайтесь им.

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