У них могут быть серьезные неприятности.

Астрологи рассказали о влиянии новой волны событий ретроградного Меркурия. Данный цикл начнется 29 декабря и закончится только 18 января. Чего следует ждать и кто в группе риска - читайте в материале.

Чем опасен ретроградный Меркурий

Эта планета оказывает негативное воздействие на все знаки Зодиака, находясь в ретрофазе. Например, под ее влиянием срываются сделки/встречи, отменяют рейсы, забывают дома документы, допускают серьезные ошибки в делах, попадают в аварии, расстаются.

Ретромеркурий заставляет все знаки Зодиака вести себя эмоционально, вспыльчиво, импульсивно. Также астролог Анжела Перл говорит, что ретромеркурий - это время частички "пере": приходится что-то переделывать, переписывать, переотправлять, перезаказывать.

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Кому ретромеркурий в декабре 2022 принесет проблемы

Астрологи говорят, что два знака Зодиака находятся в группе риска. Речь идет о Близнецах и Рыбах.

Близнецы

У них будут серьезные скандалы с их второй половинкой. Если речь идет об одиноких Близнецах, то они могут вступать в конфликты с членами своей семьи. Причины будут крайне банальными - это отсутствие должного внимания со стороны окружающих. Именно в конце декабря и в январе Близнецы будут чувствовать себя одиноко. У них будет складываться впечатление, будто их никто не понимает.

Рыбы

Главная причина слез Рыб будет заключаться в проблемах на работе. Их могут уволить прямо в канун Нового года, что оставит неизгладимый след на всем периоде празднований.

Также некоторые Рыбы могут запланировать поездку к родным, но путешествие сорвется в последний момент.

Напомним, ретроградный Меркурий в декабре оставит без денег эти знаки Зодиака.

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