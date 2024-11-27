Некоторым стоит быть осторожными.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН составил гороскоп для всех знаков Зодиака на время ретроградного Меркурия, которое продлится с 24 ноября по 15 декабря 2024 года.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен (21 марта - 19 апреля)

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Ретроградный Меркурий заставит Овнов переосмыслить свои долгосрочные цели. Вы можете почувствовать, что старые планы уже не соответствуют вашим стремлениям. Путешествия и обучение, которые вы планировали, могут быть отложены или потребуют дополнительной подготовки. Особенно осторожными будьте 29 ноября и 7 декабря, когда есть риск конфликтов из-за недоразумений. Используйте этот период для самоанализа и глубокой работы над собой.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Для Тельцов этот период может стать временем финансовых испытаний. Избегайте крупных покупок и финансовых рисков, особенно 25 ноября и 12 декабря. Вы можете пересматривать свои инвестиции или менять подход к управлению деньгами. Также ретроградный Меркурий подтолкнет вас к переосмыслению эмоциональной близости в отношениях - это идеальное время, чтобы поработать над доверием с партнером.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Меркурий - ваш управитель, поэтому его ретроградное движение всегда влияет на вас особенно. В этот период могут возникнуть трудности в партнерских отношениях. Ссоры по пустякам, недомолвки или ошибочные выводы станут частыми, особенно 2 и 10 декабря. Вместо того, чтобы вступать в конфликты, попробуйте сосредоточиться на общении с собой - это отличное время для анализа ваших ожиданий в отношениях.

Рак (21 июня - 22 июля)

Ретроградный Меркурий принесет Ракам вызовы на работе. Вы можете столкнуться с путаницей в документации или неправильно понять задание от руководства. Особенно внимательными будьте 28 ноября и 14 декабря, когда есть риск допустить ошибку. Используйте это время для наведения порядка в делах и здоровье - это идеальный период для переоценки ваших повседневных привычек.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львы могут ощутить творческий кризис или сомнения в своем мастерстве. Проекты, которые раньше приносили удовольствие, могут вдруг казаться неинтересными. Это также время, когда возможны недоразумения с детьми или младшими родственниками. Особенно осторожными будьте 30 ноября и 8 декабря. Вместо того, чтобы заставлять себя действовать, сосредоточьтесь на восстановлении творческой энергии.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Для Дев ретроградный Меркурий может принести семейные трудности. Отношения с родственниками могут стать напряженными из-за недоразумений. Будьте особенно внимательны 25 ноября и 13 декабря, когда риск конфликтов будет самым высоким. Используйте это время для пересмотра планов относительно дома или имущества. Возможно, пришло время завершить давние домашние дела, которые вы откладывали.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Коммуникации станут основным вызовом для Весов. Ретроградный Меркурий может вызвать проблемы в переговорах или путаницу в документах. Особенно внимательно проверяйте все, что подписываете, особенно 27 ноября и 9 декабря. Это время, когда вам следует избегать поспешных решений и сосредоточиться на совершенствовании своих навыков общения.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Ретроградный Меркурий заставит Скорпионов пересмотреть свои финансовые стратегии. Не лучшее время для инвестиций или крупных покупок, особенно 26 ноября и 10 декабря. Вы можете почувствовать, что ваши ресурсы используются неэффективно. Используйте этот период для анализа и составления бюджета. Это также удачное время для переосмысления своих ценностей.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Поскольку Меркурий будет ретроградным в вашем знаке, это время для глубокого самоанализа. Вы можете чувствовать неуверенность в своих решениях или желание изменить направление движения в жизни. Особенно осторожными будьте 24 ноября и 15 декабря, когда возможны эмоциональные взлеты и падения. Используйте это время, чтобы поставить новые цели и понять, что для вас действительно важно.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Для Козерогов этот период станет временем пересмотра внутренних убеждений. Старые страхи или прошлые ошибки могут снова напомнить о себе. Особенно сложными будут дни 29 ноября и 14 декабря. Это хорошее время для медитации, работы над собой и завершения старых дел. Вместо того, чтобы спешить, дайте себе время для восстановления.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Для Водолеев этот период станет испытанием в социальных связях. Возможны конфликты с друзьями или недоразумения в коллективе. Особенно напряженными будут дни 28 ноября и 7 декабря. Используйте это время, чтобы переоценить свои дружеские отношения и избавиться от токсичных связей.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Ретроградный Меркурий принесет Рыбам вызовы в карьере. Вы можете столкнуться с путаницей в задачах или почувствовать, что ваши усилия остаются незамеченными. Особенно внимательными будьте 30 ноября и 12 декабря, когда есть риск совершить ошибку. Используйте этот период для пересмотра своих профессиональных целей и планов.

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