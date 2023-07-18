По словам Макса Гордеева, Россия продолжит бомбить Украину.

Мольфар Макс Гордеев рассказал, что после подрыва Крымского моста Россия обязательно отомстит Украине. Самыми тяжелыми будут ближайшие дни, ведь страна-агрессор нанесет много ударов. Также ситуация будет сверхсложной в сентябре.

"Какое-то время россияне переждут, потому что у них сейчас серьезные проблемы с финансами, ракетами и тому подобным. Затем в течение шести дней будут нормальные "прилеты". Поэтому нам не стоит игнорировать воздушную тревогу. Они будут мстить. На самом деле нам всем стоит бояться сентября. У них будет много оружия, поэтому месяц будет очень сложным для нас", - сказал Гордеев в комментарии УНИАН.

Карты Таро, продолжил мольфар, указывают на то, что подрыв Крымского моста - это лишь повод для России бомбить нашу страну. Однако, он считает, что пока мост окончательно не будет разрушен.

Видео дня

"Как я предупреждал в прошлый раз, Крымский мост будет подорван. В будущем это будут систематические частичные подрывы, но пока я не вижу, что он окончательно разрушен", - говорит Гордеев.

На вопрос "Когда мы вернем Крым?" он отвечает так: "С Крымом ситуация очень тяжелая. Там будут военные действия, потому что просто так нам его не отдадут. Скорее всего, бои будут в следующем году, примерно в июле. На данный момент вот такая ситуация. Однако очень много факторов влияют на военные действия, поэтому сказать стопроцентно, что будет в будущем, пока невозможно".

Напомним, ранее экстрасенс Мария Тихая в интервью УНИАН рассказала, чем обернется для Украины подрыв Крымского моста, какие города сейчас находятся под угрозой, будут ли оккупанты отступать, и когда начнется расцвет нашей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: