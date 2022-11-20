Овнам в этот день стоит не бояться смелых поступков.

В понедельник, 21 ноября, Ракам невероятно повезет. Они будут купаться в любви. А вот Девам стоит готовиться к серьезным потерям, и не только к финансовым. Что ждет другие знаки Зодиака в этот день, расскажут карты Таро.

Овен

Будьте смелы и решительны. 21 ноября вам стоит слушать свое сердце и не отказываться от мечты. Овнам важно не растерять свои чувства и не потерять тяги к жизни. Действуйте и верьте в чудо.

Телец

Тельцам карты Таро советуют не игнорировать интуицию. Именно шестое чувство поможет вам достичь успеха в понедельник. Тельцов ждет день важных событий, не игнорируйте знаки судьбы.

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Близнецы

21 ноября Близнецы с головой уйдут в пучину собственных чувств. Не позволяйте эмоциям захлестнуть трезвый рассудок. Откажитесь от сложной работы, позвольте себе немного отдохнуть и обдумать все свои планы.

Рак

Раки будут купаться в любви. Их ждет жгучая страсть, настоящие чувства. Посвятите понедельник делам любовным. В этот день Раки смогут насладиться обществом своей второй половинки. А те, кому еще не повезло встретить свою любовь, получат все шансы наконец это сделать.

Лев

Карты Таро советуют Львам посвятить этот день отдыху. Вы сильно устали за последние недели, которые были наполненными не всегда приятными событиями. А потому пообщайтесь с природой или просто поваляйтесь в кровати.

Девы

Дев ждут серьезные потери. Вы можете остаться без денег, потерять большую часть семейного бюджета. Карты Таро сулят вам не только потерю денег, в этот день Девы могут лишиться лучшего друга.

Весы

21 ноября Весов ждет хороший день. Вы можете получить выгодное предложение и даже повышение на работе. Будьте готовы к быстрым переменам и не бойтесь новой жизни.

Скорпион

Карты Таро советуют Скорпионам набраться терпения. Не ждите чего-то хорошего от этого дня, но и не бойтесь проблем. 21 ноября вы сможете осознать, что все идет своим чередом, а торопить судьбу не стоит.

Стрелец

Стрельцов ждет вдохновение. Вам выпала карта, которая символизирует духовный рост и чувство защищенности. Посвятите этот день саморазвитию.

Козерог

21 ноября Козероги будут победителями. Им повезет по всем фронтам, начиная от успехов на работе, заканчивая отношениям с окружающими. В этот день вы можете даже получить премию. Однако не забывайте, что между радостью и хвастовством есть разница.

Водолей

Водолеев ждет непростой и мистический день. Вы поймете разницу между добром и злом, сможете найти ответы на сложные вопросы и раскрыть интуицию. Прислушайтесь к своим ощущениям.

Рыбы

У Рыб исполнится их заветное желание. И если раньше вы думали, что мечтам не суждено сбыться, то 21 ноября судьба покажет, что все реально. Радуйтесь победе и не бойтесь мечтать о новых достижениях.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которым конец ноября готовит сюрпризы.

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