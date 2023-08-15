Близнецам карты Таро советуют отказаться от лести и попыток хитрить.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 августа. Скорпионы будут победителями, они насладятся своим успехом. А Водолеев судьба проверит на прочность. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе на среду ниже.

Овен

Тарологи считают, что Овны получат неожиданный и очень щедрый подарок. В вашу жизнь ворвется любовь, не бойтесь страсти! Вы заслуживаете счастья в личной жизни, доверьтесь своему сердцу.

Телец

В среду Тельцы могут столкнуться с критикой. Однако она поможет вам стать лучше, потому не обижайтесь. Правильные слова дадут вам отличный толчок к успеху.

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Близнецы

Близнецам карты Таро советуют отказаться от лести и попыток хитрить. Не нужно идти по головам ради желаемого. Вам под силу добиться всего честно, без нарушений правил.

Рак

Раки могут встретить любовь всей своей жизни. Если же у вас уже есть вторая половинка, в этот день ваши отношения могут перейти на новый уровень. Возможно, вы задумаетесь о свадьбе.

Лев

16 августа Львам придется научиться расставлять приоритеты. Вам нужно найти баланс между работой и личной жизни. В противном случае одна из этих сфер даст "просадку".

Дева

Девам карты Таро сулят приятные новости. Не думайте о плохом и постарайтесь отпустить все обиды. Освободите место в своем сердце для хороших эмоций.

Весы

В среду Весам стоит отказаться от вредных привычек. Ваше здоровье может пошатнуться, а потому прислушайтесь к своему организму. Берегите себя, не доводите все до критической точки.

Скорпион

Тароологи советуют Скорпионам собрать все свои силы. Вам нужно принять очень важное решение, которое будет даваться очень непросто. Сделайте так, как нужно, и не жалейте.

Стрелец

Стрельцам можно задуматься о глобальных покупках. Возможно, вы давно хотели обзавестись машиной или недвижимостью. Этот день будет максимально благоприятным для трат, даже если они очень большие.

Козерог

Козероги, как утверждают Тарологи, рискуют поссориться с друзьями. Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть. Маска рано или поздно спадет, а потому все увидят ваше истинное лицо.

Водолей

Водолеям стоит приготовиться к непростым испытаниям. Вас будто решат проверить на прочность. Не сдавайтесь и боритесь за свое счастье!

Рыбы

Рыбам карты Таро советуют расслабиться. Отпустите ситуации, в которых вы уже ничего не можете изменить. Порой стоит отстраниться от всех дел, чтобы проблемы решил кто-то другой.

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