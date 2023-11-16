Эзотерики составили гороскоп на 17 ноября 2023 года для всех знаков Зодиака. Что карты Таро обещают именно вам - читайте дальше.
Овен
Карта дня "Десятка Пентаклей". Ищите то, что делает вас счастливым. На работе смело двигайтесь вперед, преодолевая все препятствия.
Телец
Карта дня "Паж Кубков". Добавьте эмоций в свою жизнь. Зажгите отношения страстью. На работе не обходите советы коллег, которые способны вам помочь открыть свой потенциал.
Близнецы
Карта дня "Семерка Пентаклей". Не закапывайте свой талант в землю. Над отношениями работайте вместе. На работе добросовестно работайте, чтобы добиться хороших результатов.
Рак
Карта дня "Туз Кубков". Эмоции бьют через край. В отношениях добавьте драйвовости, чтобы не было пресности. На работе смело двигайтесь вперед - лучшее ждет в будущем.
Лев
Карта дня "Шестерка Кубков".Возвращайтеся к своему прошлому. В отношениях ищите компромисс. Двигаясь по карьерной лестнице ищите единомышленников, с которыми можно создать крепкую команду.
Дева
Карта дня "Тройка мечей". Может быть больно, ведь есть угроза того, что вам могут разбить сердце. На работе лучше взять паузу и передохнуть.
Весы
Карта дня "Король Жезлов". Энергия - ваша сильная сторона. В делах сердечных действуйте смело. На работе проявите профессионализм, чтобы получить убедительную победу.
Скорпион
Карта дня "Десятка Жезлов". Работайте, но не слишком много. В отношениях будет тяжело. В движении по карьерной лестнице лучше сделать перерыв и уделить время себе.
Стрелец
Карта дня "Двойка Жезлов". Впереди - новые открытия. В отношениях ищите сотрудничества. На работе начните новый интересный проект, к которому могут присоединиться другие.
Козерог
Карта дня "Туз Жезлов". Вы - сама энергия. В отношениях добавьте драйва, чтобы не было серо. На работе продемонстрируйте, что вы действительно ведете себя профессионально.
Водолей
Карта дня "Королева Жезлов". Проявите силу. В отношениях отстаивайте свою позицию. На работе добавьте смелости.
Рыбы
Карта дня "Маг". Покажите свои сильные стороны. В отношениях сбалансируйте чувства и разум. В работе - смело двигайтесь вперед, не бойтесь препятствий.
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