Некоторых знаков Зодиака ждут новые открытия.

Эзотерики составили гороскоп на 17 ноября 2023 года для всех знаков Зодиака. Что карты Таро обещают именно вам - читайте дальше.

Овен

Карта дня "Десятка Пентаклей". Ищите то, что делает вас счастливым. На работе смело двигайтесь вперед, преодолевая все препятствия.

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Телец

Карта дня "Паж Кубков". Добавьте эмоций в свою жизнь. Зажгите отношения страстью. На работе не обходите советы коллег, которые способны вам помочь открыть свой потенциал.

Близнецы

Карта дня "Семерка Пентаклей". Не закапывайте свой талант в землю. Над отношениями работайте вместе. На работе добросовестно работайте, чтобы добиться хороших результатов.

Рак

Карта дня "Туз Кубков". Эмоции бьют через край. В отношениях добавьте драйвовости, чтобы не было пресности. На работе смело двигайтесь вперед - лучшее ждет в будущем.

Лев

Карта дня "Шестерка Кубков".Возвращайтеся к своему прошлому. В отношениях ищите компромисс. Двигаясь по карьерной лестнице ищите единомышленников, с которыми можно создать крепкую команду.

Дева

Карта дня "Тройка мечей". Может быть больно, ведь есть угроза того, что вам могут разбить сердце. На работе лучше взять паузу и передохнуть.

Весы

Карта дня "Король Жезлов". Энергия - ваша сильная сторона. В делах сердечных действуйте смело. На работе проявите профессионализм, чтобы получить убедительную победу.

Скорпион

Карта дня "Десятка Жезлов". Работайте, но не слишком много. В отношениях будет тяжело. В движении по карьерной лестнице лучше сделать перерыв и уделить время себе.

Стрелец

Карта дня "Двойка Жезлов". Впереди - новые открытия. В отношениях ищите сотрудничества. На работе начните новый интересный проект, к которому могут присоединиться другие.

Козерог

Карта дня "Туз Жезлов". Вы - сама энергия. В отношениях добавьте драйва, чтобы не было серо. На работе продемонстрируйте, что вы действительно ведете себя профессионально.

Водолей

Карта дня "Королева Жезлов". Проявите силу. В отношениях отстаивайте свою позицию. На работе добавьте смелости.

Рыбы

Карта дня "Маг". Покажите свои сильные стороны. В отношениях сбалансируйте чувства и разум. В работе - смело двигайтесь вперед, не бойтесь препятствий.

Ранее мы писали, какой кофейный напиток олицетворяет каждый знак Зодиака.

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