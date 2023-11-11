Мы рассказали, какой кофейный напиток олицетворяет каждый знак Зодиака.

Кофе - самый популярный напиток в мире, без которого многие люди не начинают свой день. Исследования показывают, что употребление до трех чашек кофе в день продлевает жизнь. А чтобы определиться, какой именно напиток выпить - узнайте, какой вы кофе по знаку Зодиака. Мы сопоставили общие характеристики каждого знака Зодиака с напитком, который ему подходит.

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Овен - Двойной эспрессо

Овны - очень занятые и трудолюбивые люди. Они постоянно пытаются быть первыми во всем и везде успевать. Двойной эспрессо даст Овнам необходимый заряд энергии и позволит сохранять продуктивность до самой ночи. Среди представителей этого знака часто встречаются совы, которых только двойной эспрессо сможет пробудить с утра. Помните, что людям с высоким давлением и сердечными проблемами такой напиток противопоказан.

Телец - Моккачино

Нежный кофейный напиток с добавлением молока и шоколада - напиток мечты для Тельцов. Планета Венера, которая управляет этим знаком, наделяет их чувственностью и романтичностью. Тельцы известны как большие сладкоежки и одни из главных ценителей шоколада, поэтому моккачино подходит для них идеально.

Близнецы - Макиато

Ответ на вопрос "какой ты кофе по знаку Зодиака" для Близнецов - макиато, при чем его американская и восточноевропейская версия, в которой пропорции эспрессо и молока составляют 1:1. В испаноязычных странах такой напиток называют "кортадо". Это кофе отражает двойственную натуру Близнецов. Они соединяют в себе скромность и горделивость, застенчивость и наглость, уступчивость и упрямство. Так и макиато в их чашке содержит кофе и молоко в равных частях - воплощение противоположности, взаимодополняемости и символического симбиоза.

Рак - Американо

Раки - пессимистичные и не очень уверенные в себе люди, которым не хватает решимости по жизни. Им хорошо подходит американо - не такой крепкий, как эспрессо, но и не такой разбавленный, как латте. Такой напиток заряжает Раков необходимой дозой энергии, но более плавно, чем концентрированный эспрессо.

Лев - Раф на миндальном молоке

Яркие и честолюбивые Львы любят самый необычный, богатый вкусами кофе, приготовленный на редком виде молока и желательно с добавлением вкусного сиропа или ореховой пасты. Любители строгих и классических кофейных напитков могут посмеиваться над такими предпочтениями, но разве Львов волнует чужое мнение?

Дева - Капучино

Знак земли Дева очень дорожит маленькими приятными радостями жизни и ежедневными ритуалами. Им присущ консерватизм и приверженность традициям. Именно поэтому идеальный кофе по гороскопу для Девы капучино. Это самый традиционный молочный кофейный напиток, который в Италии пьют ежедневно на завтрак. Он никогда не надоедает и славится превосходным балансом крепости, сладости и молочной пенки.

Весы - Холодный кофе

Холодный кофе или колд брю, приготовленный методом прокапывания холодной воды через кофейную гущу, хорошо характеризует Весов. Также этому знаку подходит айс латте. Дело в том, что Весы олицетворяют хладнокровие и справедливость. Холодный, подсахаренный и освежающий кофе помогает Весам сохранять ясность ума и взбодриться ещё лучше.

Скорпион - Кофе с пряностями

Знак Зодиака Скорпион известен своим пылким и страстным характером. Кофе с пряностями и яркими специями подчеркивает их вспыльчивую натуру. Только по-настоящему яркий напиток может взбодрить Скорпионов. Обычный разбавленный молоком кофе для них на вкус - как вода. Также представители этого знака любят необычные добавки к кофе, например, лимон или перец чили.

Стрельцы - Ирландский кофе

Знак Зодиака Стрельцы славится большой силой воли, амбициозностью, азартностью и любовью к острым шуткам. Им идеально подойдет кофе по-ирландски, то есть такой, куда добавляют ирландский виски. Впрочем, в алкоголе Стрельцы не привередливы и могут согласиться на другую спиртную добавку. Такой кофе помогает Стрельцам одновременно расслабиться и взбодриться, привести свои мысли в порядок и настроиться на продуктивную работу. При этом представители огненного знака знают меру, и им хватает всего пары капель алкоголя.

Козерог - Эспрессо

Король всех кофейных напитков - эспрессо - как нельзя лучше подходит консервативным и старомодным Козерогам. Этот знак уважает проверенные временем вещи, а суровый характер позволяет им пить крепкий эспрессо неразбавленным и без добавок.

Водолей - Растворимый кофе

На вопрос "какой вы кофе по гороскопу" ответом для Водолеев будет - никакой. Представители этого знака - скорее любители чая или какао. Они редко чувствуют нужду в бодрящих напитках, но часто хотят выпить что-то спокойное и расслабляющее. Если же Водолеи и захотят кофе, то скорее заварят быстрый растворимый напиток, который можно разбавить по своему вкусу.

Рыбы - Латте

Нежным и ранимым Рыбам идеально подойдет мягкий по вкусу латте с большим количеством пены. Рыбы редко пьют кофе без добавок и сахара, предпочитая сладковатые напитки. Они любят размышлять о жизни, а для этого им понадобится глюкоза и много калорий. Больше всего этот знак любит пить латте из высоких прозрачных стаканов, в которых видно уровень пенки.

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