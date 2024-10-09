Астрологи назвали породы кошек, которые наиболее соответствуют тому или иному знаку Зодиака, пишет New York Post.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Овен - саванна
Кошки породы саванна очень активные и напористые, как и представители огненного знака Овен. Они так же импульсивны, смелы и целеустремлены.
Телец - русская голубая кошка
По мнению астрологов, кошки этой породы очень быстро подружатся с Тельцами. Они заносчивы и склонны к излишествам, а также требуют, чтобы все ее потребности были вовремя удовлетворены. Как и Тельцы, эти кошки, предпочитают стабильность и узкий круг общения.
Близнецы - бенгальская кошка
Эти кошки чрезмерно общительные, как и представители знака Близнецы. Именно потому астрологи назвали их идеальными компаньонами друг для друга. Бенгальские кошки любопытные и энергичные, что также придется по душе Близнецам.
Рак - сфинкс
По словам астрологов, это идеальная пара для Рака. Сфинксы такие же домоседы, как и представители данного водного знака. К тому же они прекрасно переносят водные процедуры.
Лев - мейн-кун
Как и Львы, мейн-куны требуют постоянного ухода и внимания к себе. Эти кошки общительные, немного навязчивые и прожорливые.
Дева - сиамская кошка
С сиамскими кошками Девы обязательно будут чувствовать себя в безопасности, что им так необходимо. Эти кошки, как и Девы, умны и рассудительны.
Весы - абиссинская кошка
Весы и абиссинские кошки легко найдут "общий язык", считают астрологи. Представители данного знака часто впадают в созависимость со своими партнерами, а абиссинские кошки буквально с удовольствием предаются такой динамике. Они очень привязываются к своему человеку.
Скорпион - шартрез
Скорпион найдет много поводов для того, чтобы полюбить котенка шартрез. Они умны и с легкостью могут приспособиться к любым условиям и изменениям, что отражает характер самого Скорпиона.
Стрелец - норвежская лесная кошка
Стрельцы - искатели приключений Зодиака. И норвежские лесные кошки с удовольствием будут готовы составить им компанию, они такие же жизнерадостные и оптимистичные даже в самых тяжелых обстоятельствах.
Козерог - манчкин
Эти кошки бесспорно очень легко завоюют уважение Козерога, уверены астрологи. Несмотря на короткие от природы лапки, они всегда добиваются своего.
Водолей - рэгдолл
Дружелюбные, активные и весьма послушные кошки рэгдолл станут прекрасными питомцами для Водолеев, если те примут такое решение.
Рыбы - персидская кошка
Считается, что персидские кошки очень меланхоличны, как и представители знака Рыбы. Вместе они смогут и грустить, и мечтать, вырываясь в свой мир иллюзий.
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