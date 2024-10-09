Бенгальские кошки прекрасно подойдут Близнецам, а сиамские - Девам, считают астрологи.

Астрологи назвали породы кошек, которые наиболее соответствуют тому или иному знаку Зодиака, пишет New York Post.

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Овен - саванна

Кошки породы саванна очень активные и напористые, как и представители огненного знака Овен. Они так же импульсивны, смелы и целеустремлены.

Телец - русская голубая кошка

По мнению астрологов, кошки этой породы очень быстро подружатся с Тельцами. Они заносчивы и склонны к излишествам, а также требуют, чтобы все ее потребности были вовремя удовлетворены. Как и Тельцы, эти кошки, предпочитают стабильность и узкий круг общения.

Близнецы - бенгальская кошка

Эти кошки чрезмерно общительные, как и представители знака Близнецы. Именно потому астрологи назвали их идеальными компаньонами друг для друга. Бенгальские кошки любопытные и энергичные, что также придется по душе Близнецам.

Рак - сфинкс

По словам астрологов, это идеальная пара для Рака. Сфинксы такие же домоседы, как и представители данного водного знака. К тому же они прекрасно переносят водные процедуры.

Лев - мейн-кун

Как и Львы, мейн-куны требуют постоянного ухода и внимания к себе. Эти кошки общительные, немного навязчивые и прожорливые.

Дева - сиамская кошка

С сиамскими кошками Девы обязательно будут чувствовать себя в безопасности, что им так необходимо. Эти кошки, как и Девы, умны и рассудительны.

Весы - абиссинская кошка

Весы и абиссинские кошки легко найдут "общий язык", считают астрологи. Представители данного знака часто впадают в созависимость со своими партнерами, а абиссинские кошки буквально с удовольствием предаются такой динамике. Они очень привязываются к своему человеку.

Скорпион - шартрез

Скорпион найдет много поводов для того, чтобы полюбить котенка шартрез. Они умны и с легкостью могут приспособиться к любым условиям и изменениям, что отражает характер самого Скорпиона.

Стрелец - норвежская лесная кошка

Стрельцы - искатели приключений Зодиака. И норвежские лесные кошки с удовольствием будут готовы составить им компанию, они такие же жизнерадостные и оптимистичные даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Козерог - манчкин

Эти кошки бесспорно очень легко завоюют уважение Козерога, уверены астрологи. Несмотря на короткие от природы лапки, они всегда добиваются своего.

Водолей - рэгдолл

Дружелюбные, активные и весьма послушные кошки рэгдолл станут прекрасными питомцами для Водолеев, если те примут такое решение.

Рыбы - персидская кошка

Считается, что персидские кошки очень меланхоличны, как и представители знака Рыбы. Вместе они смогут и грустить, и мечтать, вырываясь в свой мир иллюзий.

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