Близнецам может понравиться в Сан-Франциско, а Весам - в Лондоне.

Астрологи назвали города, которые больше всего подходит представителям каждого знака Зодиака, пишет medium.com.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен - Нью-Йорк

Овны - прирожденные лидеры гороскопа. Именно потому для них прекрасно подойдет динамичная и активная среда Нью-Йорка, где карьерный рост им будет обеспечен. Также не менее важную роль для Овнов играют общение и партнерские связи, и в Нью-Йорке все это более чем доступно.

Телец - Сидней

Великолепный австралийский воздух Сиднея повышает чувство благополучия и жизненной силы, что так необходимо Тельцу. Также этот город сулит стабильность и прибыль, а это для представителей данного знака не менее важно в жизни.

Близнецы - Сан-Франциско

Близнецы обязательно найдут себя в центре высокотехнологичной промышленности и стартапов - Кремниевой долине, ведь они знаменитые мастера общения среди всех знаков Зодиака. Сан-Франциско прекрасно подойдет по духу Близнецам, несмотря на то, ищут ли они любовь в сию минуту или жаждут резкого скачка в карьере.

Рак - Венеция

В Венеции Рак сможет сполна ощутить глубокую близость с местностью, будто наконец-то вернувшись к себе домой. Дополнительную бодрость для достижения целей Ракам добавляет связь Луны с Марсом, также вписывая их в атмосферу этого города на воде.

Лев - Париж

Именно в Париже Львам могут устроить настоящий королевский прием, который им так необходим. Этот город огней предлагает своим обитателям и гостям только самое лучше, а Львы как раз на меньшее не согласны.

Дева - Токио

Девы считаются перфекционистами Зодиака. И их утонченное чувство стиля вполне будет удовлетворено в Токио. Этот город даст Девам возможность преуспеть во всем, к чему они только захотят приложить руки.

Весы - Лондон

Весам, которые все еще в поисках своего предназначения, стоит заглянуть в Лондон, и они точно останутся в нем на долго. Весы - романтики гороскопа, и в этом оживленном городе с множеством возможностей они наверняка найдут свою "ту самую".

Скорпион - Амстердам

Астрологи предполагают, что у Скорпионов есть шанс встретить равного партнера в Амстердаме и установить глубокую не только физическую, но и душевную связь, что очень важно для представителей данного знака.

Стрелец - Гонолулу

Атмосфера яркого Гонолулу прекрасно резонирует с высокооктановой энергией Стрельца. Астрологи предполагают, что именно здесь могут наконец-то взлететь все проекты и идеи, которые Стрелец долго не мог сдвинуть с мертвой точки.

Козерог - Монако

Считается, что у Козерогов от рождения больше возможностей накопить состояние, чем у остальных знаков Зодиака. И Монако – тот самый город, который даст им возможность реализовать себя на все 100%.

Водолей - Стокгольм

Стокгольм - прогрессивный, как и Водолей. Здесь у представителей данного знака получится ради общего блага совершить настоящий прорыв, к чему стремиться их сердце. И на этом пути Водолее не будут одиноки - в Стокгольме они обязательно встретят массу единомышленников или удивительного партнера, который разделит их страсть.

Рыбы - Сингапур

Рыбы - мечтатели Зодиака. И на первый взгляд динамичный темп Сингапура резко контрастирует с их натурой. Но в данном случае эти две противоположности действительно притянутся друг к другу, и это партнерство принесет положительный баланс.

Вас также могут заинтересовать новости: