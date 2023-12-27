Попробуйте догадаться, чем лучше всего заниматься в свободное время Тельцам и Девам.

Для представителей каждого знака Зодиака подобрали хобби, которое наиболее им подходит. Как пишет Bustle, например, Ракам неплохо было бы заниматься садоводством, а Скорпионам - вести дневник. Читайте далее, чтобы узнать, какое хобби подходит вашему знаку, по мнению астрологов.

Овен - скалолазание

Будучи активным первым знаком Зодиака, Овен нуждается в деятельности, в которой он может выплеснуть свою энергию. Что-то вроде скалолазания отлично подходит для Овнов, потому что оно не только выведет их из дома на несколько часов, но и не пробудит в них чрезмерно соревновательный дух.

Телец - вязание или вышивка

Тельцы - создания комфорта, поэтому их хобби должно быть чем-то, чем можно заниматься, завернувшись в одеяло и смотря свое любимое реалити-шоу дома. Вязание спицами, крючком или вышивка - хороший выбор для знака Земли, поскольку они заставят их чувствовать себя очень занятыми, даже если Тельцы весь день не вставали с дивана.

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Близнецы - новый язык

Управляемые Меркурием, планетой общения, Близнецы известны как отличные собеседники. По этой причине воздушному знаку следует подумать о том, чтобы выучить новый язык, чтобы они могли открыть для себя совершенно другое сообщество людей, с которыми можно поговорить.

Рак - садоводство

Как отъявленные домоседы, которых часто называют матриархом Зодиака, Раки нуждаются в хобби, которое позволит им заниматься чем-то, не выходя из дома. Вот почему садоводство - идеальное занятие для водного знака. И если кто и знает, как заботиться о других, так это Рак.

Лев - клубный спорт

Общительный Лев всегда ищет повод пообщаться со своими лучшими подругами, поэтому хобби, которым можно заниматься в группе людей, например, клубный спорт, как раз по душе огненному знаку. Кроме того, Лео никогда не упускает возможности стать звездой шоу.

Дева - готовка или выпечка

Общеизвестный факт, что Девы постоянно стремятся к совершенству, поэтому понятно, что их хобби должно быть чем-то, что требует серьезной точности и умелого исполнения. Готовка или выпечка - отличные варианты для знака Земли.

Весы - шитье

Весам, как одним из самых стильных представителей Зодиака, было бы полезно заняться шитьем в качестве хобби, чтобы они могли создавать свою собственную, уникальную одежду, когда захотят. Или, по крайней мере, это поможет воздушному знаку научиться адаптировать свои лучшие находки.

Скорпион - дневник

Хотя Скорпионы и не любят этого признавать, у них много чувств, которые они склонны держать при себе. Вот почему водному знаку следует подумать о том, чтобы заняться таким хобби, как ведение дневника, чтобы они могли выражать свои эмоции наедине, сохраняя при этом свою жесткую и загадочную репутацию.

Стрелец - походы

Никто не любит бывать на природе больше, чем Стрелец, поэтому такое хобби, как походы, идеально подходит для огненного знака. Кроме того, это может помочь подпитать их авантюрный дух, даже если они не могут путешествовать.

Козерог - шахматы

Козероги прагматичны, логичны и расчетливы, поэтому необходимо найти хобби, которое позволит им раскрыть свой интеллект. Что-то вроде шахмат было бы отличным вариантом для знака Земли, потому что оно дает им возможность использовать свой острый ум и со временем улучшать свою стратегию.

Водолей - волонтерство

Известные как гуманитарии Зодиака, Водолеи, скорее всего, будут проводить свободное время, работая волонтёрами в местных приютах и помогая в различных благотворительных акциях. Это не всегда легко, но ничто не придает воздушному знаку целеустремленности больше, чем помощь другим.

Рыбы - рисование

Рыбы - одни из самых творческих представителей Зодиака, поэтому дайте им кисть и холст, и они обязательно создадут что-то прекрасное. Если у них нет никаких стремлений стать художниками, водный знак также может направить свое творчество через сильные стихи, которые гарантированно доведут вас до слез.

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