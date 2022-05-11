Они редко проявляют инициативу и убегают даже от незначительных трудностей.

Говорят, что лень - это недостаток мотивации. Судя по мнению астрологов, эти четыре знака наименее мотивированы в своих начинаниях.

Лев

Несмотря на то, что Львы привыкли быть в числе лидеров, они не очень любят прикладывать усилия к достижению каких-либо целей. Преимущественно они занимаются поиском легких путей, потому что испытывают лень, чтобы заниматься чем-то серьезным. Естественно, это касается далеко не всех Львов.

Дева

Вторыми в рейтинге самых ленивых знаков являются Девы. Астрологи отмечают, что они могут преодолеть желание бездельничать только в том случае, когда у них есть очень сильное личное желание чего-то достигнуть.

Такое желание посещает их крайне редко, и, к слову, очень быстро пропадает, из-за чего снижается продуктивность на работе.

Рыбы

Рыбы - любители поспать, погулять, помечтать. Как только они понимают, что стоит заняться каким-то сложными заданиями или работой, тут же приходит прокрастинация. Рыбы могут быть не готовы к работе даже после долгого сна, поэтому они частенько выбирают занятость со свободным графиком, считают астрологи.

Стрельцы

Если представители данного знака Зодиака ощущают высокую материальную выгоду от проделываемой работы, они будут ее делать усердно и старательно. Однако в остальных случаях их преследует непреодолимое чувство лени. Им довольно сложно собраться, настроиться на работу или встать рано, чтобы сделать какое-то важное дело. Именно поэтому Стрельцы нередко опаздывают на важные встречи и забывают об обещанном.

Напомним, астролог назвал дату, когда Украина "порвет" российских военных.

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