Что делать, если примерила чужое кольцо и можно ли давать свои украшения подругам - узнайте в материале УНИАН.

Многие приметы пришли к нам издавна - славяне веками наблюдали за разными событиями, составляя закономерность тех или иных ситуаций. То же самое касается и колец, которые считаются чуть ли не магическим атрибутом.

УНИАН расскажет, можно ли носить кольца родственников и что будет, если отдать свое кольцо другому человеку.

Можно ли носить чужие серебряные кольца

Серебро - материал, который многие эзотерики считают особенным, ведь он обладает мощными очищающими свойствами. Часто из серебра делают обереги и амулеты, поэтому серебряные кольца - особый вид украшений.

На самом деле, когда речь заходит о том, что несет в себе энергетика подаренного кольца, на материал обращать внимание не стоит - лучше сконцентрироваться на том, чье кольцо вы получаете:

мамы или крестной - кольцо можно носить, оно абсолютно безопасно;

- кольцо можно носить, оно абсолютно безопасно; бабушки - энергетически благоприятное украшение, может ускорить появление в семье ребенка;

- энергетически благоприятное украшение, может ускорить появление в семье ребенка; свекрови - носить такое кольцо нежелательно, иначе в паре возникнут споры и разногласия;

- носить такое кольцо нежелательно, иначе в паре возникнут споры и разногласия; кого-то из родственников мужа - нейтральное украшение, энергетика его зависит от владельца, но сулит перемены во взглядах;

- нейтральное украшение, энергетика его зависит от владельца, но сулит перемены во взглядах; вашей сестры - безопасный вариант, который ускорит продвижение по карьерной лестнице;

- безопасный вариант, который ускорит продвижение по карьерной лестнице; двоюродных братьев или сестер - категорически запрещено, иначе навлечете на себя болезни и проблемы;

- категорически запрещено, иначе навлечете на себя болезни и проблемы; посторонних людей (покупное с рук) - опасный предмет, который принесет вам горести и печали другого человека.

Если вас волнует вопрос о том, можно ли носить найденное кольцо, то народные приметы отвечают положительно. Несмотря на многие заветы магов и экстрасенсов, найти кольцо - это к удаче в делах. Если вы боитесь, что на нем может быть черная магия, то оставьте кольцо на сутки в емкости с подсоленной водой или прогрейте его пламенем свечи.

Какие приметы с обручальными кольцами правдивы

Обручальное кольцо - совсем другой вид украшения. Оно несет в себе гораздо более сильную энергетику, чем любое другое. К примеру, если на кольце есть надпись "Спаси и сохрани", то оно целиком принадлежит своему владельцу, оберегает только его и другому человеку может принести несчастья.

Обычное кольцо, купленное в ювелирном магазине, придает человеку уверенности в себе и символизирует прочный союз двух любящих друг друга людей. Поэтому если такое кольцо наденет кто-то еще - брак может развалиться, а влюбленные начнут ссориться. Все потому, что энергетика кольца перейдет новому владельцу, переставая защищать предыдущего.

Народные поверья говорят, что вообще примерять чужие кольца не стоит. Когда вы так делаете, то принимаете на себя все трудности, печали и беды другого человека. При этом, прежний владелец будет чувствовать упадок сил, так что, воздержитесь от бессмысленной примерки даже ради интереса.

Помолвочное кольцо - приметы и поверья

В силу того, что обручальное кольцо - мощный магический атрибут и оберег, вокруг него существует огромное количество народных примет:

потерять кольцо - к крупной ссоре с любимым вплоть до расставания;

- к крупной ссоре с любимым вплоть до расставания; найти кольцо - к успехам в личной жизни или работе;

- к успехам в личной жизни или работе; уронить кольцо - к проблемам со здоровьем или размолвкам между супругами;

- к проблемам со здоровьем или размолвкам между супругами; кольцо слетело с пальца - к несчастливому браку или измене партнера;

- к несчастливому браку или измене партнера; чешется палец под кольцом - к проблемам между влюбленными и скорому расставанию;

- к проблемам между влюбленными и скорому расставанию; выпал камень из кольца - к множеству испытаний и проблем в отношениях.

Также существует поверье о том, что носить обручальные кольца до свадьбы нельзя, иначе торжество не состоится. На такой же исход указывает и примета о потере помолвочного кольца до церемонии. Если во время бракосочетания кольцо упало до того, как его надели на палец - значит, брак будет недолгим.

Верить в приметы или нет - личное дело каждого, ведь кроме многовековых суеверий присутствует еще и человеческий фактор. Мысли материальны и, если вы думаете только о плохом, то притягиваете неприятные события. Старайтесь концентрироваться на положительных моментах и относитесь к происходящему с юмором.

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