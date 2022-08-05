В список попали Близнецы, Львы и Девы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительниц которых ждет удачная неделя с 8 до 14 августа.

В список попали Близнецы, Львы и Девы.

Близнецы

Девушек этого знака ждет благоприятный период. В первую очередь это касается успехов на работе и в вопросе финансовых вложений. Удачными будут как новые проекты, так и новые покупки вне зависимости от того, с какой целью они делаются. В любви звезды советуют прислушиваться к зову сердца.

Лев

Львиц в этот период ждут приятные сюрпризы. В частности, речь идет о новых встречах, которые могут очень увлечь и даже стать будущим. Но это только в том случае, если они рискнут. Тут астрологи рекомендуют полагаться и на опыт, и на азарт. Для тех, кто до сих пор в активном поиске второй половинки следующая неделя – настоящий шанс увлечь и соблазнить именно того самого партнера.

Дева

У Дев в указанный период будет все получаться. Они будут полны энергии и сил, казалось бы, они неисчерпаемы, но это не так. Важно – потратить эти силы на достижения намеченных целей. Так что лучше не отступать от заранее составленного плана, хотя бы частично. Сюрпризы и случайности также возможны, но в этом случае есть риск все испортить.

Ранее астрологи предупредили, что три знака Зодиака ждет расставание до конца августа.

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