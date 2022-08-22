Она говорит, что после войны Украина отстроится, ее партнеры будут помогать в этом.

Таролог Ирина Клевер спрогнозировала, ждет ли Украину еще одна война в будущем. Ведь много кто пугает, что даже после завершения полномасштабного вторжения 2022 Россия не успокоится и снова пойдет в наступление позже.

"Не будет на нашей земле победы какого-то другого государства. Нет! Сейчас в Украине война в разгаре. Через 5 лет отныне она не будет снова, если сейчас добьют, дойдут и сделают то, что должны сделать", - заявила астроэксперт в интервью YouTube-каналу TOP.

Она говорит, что после войны Украина отстроится, ее партнеры будут помогать в этом. "Нам будут хотеть помогать", - прогнозирует Клевер. Персонально людям тоже будут помогать в восстановлении разрушенных домов, им будут предоставлять средства, добавляет таролог.

По словам астролога, Украина сможет вернуть свои оккупированные территории, но это произойдет не очень быстро. Наше государство вернется к границам 1991-го года, убеждена она.

Ранее экстрасенс Людмила Хомутовская сделала прогноз по войне и рассказала, как она завершится. Она говорит, что Украину ждет победа. Но, к сожалению, сроков этого радостного события таролог не озвучила.

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