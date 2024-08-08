Потеря работы и друзей: астрологи предсказали тяжелый месяц для трех знаков Зодиака

Этим знакам стоит быть осторожными.

Астрологи рассказали, что август будет кошмарным для трех знаков Зодиака. Они рискуют попасть в ситуации, которые выбьют почву из-под их ног. Кто они и что может происходить - читайте далее.

Дева

Август может стать для вас месяцем испытаний. Ваш успех и достижения могут оказаться под угрозой из-за завистников, которые будут стремиться подорвать ваш авторитет. Бдительность и осторожность в отношениях с коллегами и партнерами помогут вам сохранить свои позиции. Не стоит доверять всем подряд — выбирайте только тех, кто уже доказал свою преданность. В конце месяца возможен неожиданный поворот событий, который расставит все на свои места.

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Водолей

Август принесет вам разочарования в людях, которых вы считали близкими. Будьте готовы к тому, что некоторые из них могут обмануть вас или даже подставить. Это станет серьезным испытанием для вашей веры в людей и заставит пересмотреть свои отношения. Важно сохранять спокойствие и не делать поспешных выводов. Постарайтесь взять паузу и разобраться в себе и своих приоритетах. Конец месяца принесет вам поддержку от неожиданных людей.

Скорпион

Скорпионы, ваш вспыльчивый характер может сыграть с вами злую шутку в этом месяце. Август принесет конфликты на работе и в личной жизни, что может привести к потере как друзей, так и работы. Важно учиться контролировать свои эмоции и избегать ненужных споров. Постарайтесь найти конструктивные способы выразить свои чувства и думайте о последствиях своих действий. В середине месяца появится шанс все исправить, если вы будете готовы пойти на компромиссы.

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