Как понять, что вас сглазили, и какие действия предпринять, чтобы избавиться от порчи - узнайте в материале УНИАН.

Порча и сглаз - инструменты черной магии, которые используют колдуны для воздействия на людей. Часто те, кто оказался жертвой порчи или сглаза, страдают от различных заболеваний, проблем с деньгами или в личной жизни. УНИАН расскажет, как быстро определить потустороннее вмешательство и избавиться от него.

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Как понять что у меня порча - тревожные звоночки

У каждого человека в жизни наступают неблагоприятные периоды - ухудшается самочувствие, в семье возникают ссоры, а "финансы поют романсы". Если это ситуативная история, то сложный период стоит просто переждать, но иногда такие события - результат черной магии. УНИАН выяснил, как можно точно определить, есть на вас порча и сглаз, или нет.

Тяжелая болезнь

Одним из самых ярких признаков считается тяжелая и опасная болезнь, которая появилась у человека из ниоткуда. Как правило, протекает она сложно, лечению поддается трудно или не поддается вообще, а сама жертва порчи "угасает" на глазах. Для того, чтобы понять, действительно ли это порча, эзотерики рекомендуют сопоставить ваше самочувствие с медицинской картой и понять, что стало причиной болезни - вмешательство извне или игнорирование давнишних проблем со здоровьем.

Разводы и одиночество

Второй признак возможной порчи - болезненный разрыв с любимым человеком и\или невозможность встроить счастливые отношения. Опытные маги говорят, что часто порчу делают именно на личную жизнь, а одним из самых популярных методов влияния считается венец безбрачия. Конечно, многим девушкам и мужчинам сложно найти себе достойного партнера, но если с вами все нормально, а одиночество длится годами, то стоит задуматься о возможном магическом воздействии.

Смерти, несчастные случаи, крупные потери

Третий фактор - масштабная утрата чего-то. Это могут быть деньги, имущество, работа или даже близкий человек. Никто из нас не застрахован от такого - могут уволить с работы, выселить из съемной квартиры или случится так, что Боги заберут кого-то из родных или друзей. Но если череда подобных событий не прекращается, а "удары" судьбы становятся все больнее и больнее, то, возможно, на вас кто-то колдует.

Странные предметы в доме

Четвертый важный момент, на который обязательно нужно обращать внимание - если вы находите у себя дома предметы, которых там быть не должно, значит, вам пытаются нанести вред с помощью магии. Люди, сталкивающиеся с порчей, говорят, что находили в квартире мешочки с землей, иголки и булавки, кусочки ткани, фотографии, различные записки и другие нетипичные вещи в самых неожиданных местах.

Для того, чтобы понять, как избавиться от порчи быстро и безопасно, надо знать, как именно эта магия работает. Порчу наводят прямо на человека, целенаправленно, причем, такой метод воздействия считается одним из самых сильных и "снимать" его должен профессионал. Самостоятельно делать это нельзя - можно навредить, но главный совет, который дают колдуны - это очистить свои мысли.

Вы должны внутренне настроить себя на позитивный лад и убедиться в том, что никакая магия на вас влияния иметь не может. Помните о том, что на вас может воздействовать только то, во что вы верите, и чему отдаете свою энергию.

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