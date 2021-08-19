Узнайте, как августовская полная Луна повлияет на каждого из знаков Зодиака

Небесное светило будет находиться в созвездии Водолея. Так же, как и в прошлом месяце. Полнолуние в июле 2021 стало отправной точкой и началом новой истории для каждого человека - энергетика Водолея требует перемен и активно способствует их появлению.

Август продолжает традицию и сегодня мы расскажем, в какой день полнолуние наступит в августе и каким будет последний месяц лета для представителей зодиакального круга.

Когда полнолуние 2021 - дата и особенности явления

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на сентябрь 2021: лучшие дни для смены стрижки22 августа в 15:00 по Киеву наступит полнолуние в созвездии Водолея. Это будет 14-й лунный день, процент освещенности Луны - 100%. Восход Луны в 20:25, а закат в 04:21.

Так же, как и в июле, вам следует разрушить старые принципы, выбросить из жизни всё, что вам не подходит или не удается исправить. Ничего принципиально нового начинать нельзя - лучше разобраться с настоящим и прошлым, чем заглядывать в будущее.

Что можно делать в полнолуние

Астрологи считают, что август выпадает на период расцвета эры Водолея. Более того, полная луна в знаке Водолея находится второй месяц подряд - это ничто иное, как шанс, данный свыше. Намек на то, что полнолуние - лучшее время для того, чтобы изменить свою жизнь.

Читайте такжеЛунный календарь снов: как растолковать всё, что приснится в августеОткрывайте шкафы и старые коробки с вещами, делайте перестановку, решайте вопросы, которые долго откладывали. Завершите всё, что начали в прошлом месяце.

Также можно разобраться в личной жизни и дружеских взаимоотношениях, расставить все точки над "и". Воздушный знак благоволит амбициозными людям, которые готовы менять свою жизнь к лучшему и избавляться от старых зависимостей или привычек.

Чего нельзя делать в полнолуние

Несмотря на то, что перемены - это к лучшему, не стоит начинать что-нибудь новое. Не забывайте о том, что полнолуние - мистическое явление и влияет оно на все живое достаточно нестандартно.

Перепады настроения, суета, повышенный порог агрессии и импульсивности - норма для периода полной Луны. Вам может казаться, что вы готовы к новому шагу, а после того, как влияние Луны исчезнет, вас настигнет разочарование. Поэтому с 22 августа постарайтесь заняться насущными вопросами, а не "закладывать фундамент" новой жизни.

Полнолуние в августе 2021 - прогноз для знаков Зодиака

Овен (20 марта - 21 апреля)

Звезды советуют в период полнолуния больше уделять времени родным и близким. Общайтесь со старыми друзьями, обращайте внимание на уровень и качество ваших взаимоотношений - возможно, они давно себя исчерпали. Не бойтесь разрывать болезненные связи - впереди вас ждет нечто гораздо лучшее.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Август станет для вас знаковым месяцем в плане карьеры. Полнолуние 22 августа подарит представителям знака индивидуальность, вы наконец-то получите результат долгой работы. У одних Тельцов получится найти новые способы заработка, а другие реализуются в хобби.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сфера медиа, путешествий, издательского дела или журналистики - ваше призвание. Второе полнолуние подряд намекает на то, что пора бы уже принять решение, даже если оно кажется безумным. Реализовывайте себя в профессии, второго такого шанса может и не быть.

Рак (22 июня - 22 июля)

Полная Луна покажет вам, что всё, о чем думалось в июле - правда. Если у вас были какие-то нерешенные странные ситуации, отсутствие конкретики или эмоциональная нестабильность - прислушайтесь к своей интуиции, она подскажет, что делать. Постарайтесь остаться собой и слушать внутренний голос.

Лев (23 июля - 23 августа)

Астрологи рекомендуют представителям огненного знака разобраться в себе и понять, что же на самом деле вы чувствуете. Присмотритесь, к кому из вашего окружения вы испытываете сильные чувства (как позитивные, так и негативные). Будьте готовы к тому, что всё перевернется с ног на голову - любовь окажется дружбой и наоборот. Не бойтесь - идите по зову сердца и не смотрите на окружающих.

Дева (24 августа - 22 сентября)

Вселенная второй месяц подряд пытается сказать вам, что нужно быть более внимательными и к себе, и к людям. Попытайтесь найти баланс: между универсальными тренировками и диваном выбирайте наиболее комфортные для вас нагрузки. Между самостоятельной работой и коллективной тоже нужно найти компромисс, тогда дела ваши наладятся.

Весы (23 сентября - 23 октября)

Если вы что-то начали в прошлом месяце - смело продолжайте. Это может быть фитнес, новое увлечение, профессиональные планы или даже личная жизнь. Техника "работает" в обе стороны: даже если вам сложно отпустить человека или уволиться с работы, но вы ощущаете дискомфорт - сделайте это. Вселенная вознаградит за смелость.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Астрологи считают, что для Скорпионов полнолуние 22 августа станет кармическим - откроются вопросы дома и предназначения. Вы должны будете почувствовать, там ли вы живете, тот ли путь выбрали. Ориентируйтесь на свои внутренние ощущения и, если что-то не ладится, ищите новые возможности для перемен.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Для огненных представителей знака полная Луна открывает возможности в творчестве. Повышенная эмоциональность должна найти выход не в конфликтах с людьми, а в профессиональном развитии. Пишите в блог, создавайте музыку или картины. В этом месяце вы получите признание, даже если раньше вас не слышали.

Козерог (22 декабря - 20 января)

В последний месяц лета вам придется заняться финансовой сферой, иначе осенью рискуете остаться ни с чем. Также звезды рекомендуют проще относиться к людям - принимайте их такими, как они есть и с тем, что у них есть. Такой подход поможет вам иначе посмотреть на себя.

Водолей (21 января - 18 февраля)

2021-й год в целом считается для вас очень важным - это период, во время которого жизненно необходимо найти свой путь и следовать по нему, не оборачиваясь. У вас останется пол года, чтобы реализовать свои идеи. Второе полнолуние подряд намекает, что пора бы уже определиться, взвесить все "за" и "против" и уверенно двигаться к цели.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Вселенная приготовила для вас множество знаков и шансов раскрыть свой потенциал. Слушайте интуицию и ощущения, обращайте внимание на происходящее вокруг, даже если это все кажется безумным. Нестабильный эмоциональный фон поможет раскрыть в себе новые грани и сделать шаг в другую жизнь.

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Автор: Кристина Кащавцева