По мнению экспертов, в их жизни начнется череда неудач.

Астрологи рассказали, что Полнолуние 10 сентября изменит жизнь по меньшей мере четырех знаков Зодиака. К сожалению, в их судьбы на время придут не очень благоприятные обстоятельства.

Телец

У этих людей может быть потеря работы или потеря бизнеса. Может оказаться, что люди, которым Телец верил, и с которыми долгое время работал, на самом деле лживые предатели.

Рак

У Раков будут проблемы с документами. Это либо потеря документов, либо невозможность получить какое-то разрешение. Либо они получат не очень хорошие последствия из-за тех договоров, которые были подписаны ранее.

Відео дня:

Скорпион

Скорпиона ждут неприятности в любовном плане. Это могут быть ссоры, скандалы или даже расставание с любимым человеком. Ближайший период после Полнолуния у Скорпионов будут "пылать" сильные эмоции.

Козерог

Неприятности у Козерогов будут в плане здоровья. Им могут поставить какой-то диагноз или они могут получить травму: вывих, перелом, сильный ушиб.

Напомним, осень будет очень денежной для трех знаков Зодиака.

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