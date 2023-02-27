Не все знают, что значит, если ласточки вьют гнездо - приметы, касающиеся и других птиц.

Очень часто бывает так, что люди находят птичьи гнезда у себя на балконе, под окном, на крыше, чердаке или просто в деревьях рядом с крыльцом. С точки зрения биологии это объясняется по-своему, но народные поверья точно рассказывают, что означает, если голуби вьют гнездо на балконе или это делают другие птицы в других местах вашего жилища.

Ранее УНИАН говорил о том, что означает, если птица ударилась в окно и улетела.

Что означает, если птицы свили гнездо на балконе

Наши бабушки говорили, что если голуби вьют гнездо на балконе, значит, в этом доме живут люди, чья семья выстроена на доверии и любви. Кроме того, голуби считаются символом достатка, поэтому примета гласит о скором финансовом благополучии. Если голуби вьют гнездо на балконе человека, у которого нет пары - не пройдет и месяца, как он встретит свою любовь. Христиане считают, что голубиное гнездо на балконе - символ защиты Господа.

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Если вы заметили, что на вашем балконе птицы вьют гнезда, и это вороны или галки - ждите неприятностей. Смерть, болезни и нищета - вот, что несут с собой эти пернатые. Вы можете нейтрализовать действие приметы, если окропите балкон святой водой, помолитесь и переоборудуете балкон так, чтобы птицы не смогли к нему подобраться.

Что значит, если птица вьет гнездо над окном или под ним

Окна - еще одно любимое место для обустройства жилья пернатыми. Если ласточки вьют гнездо - примета обещает защиту для жителей квартиры. То же самое касается и голубей, и синиц, но если птицы вдруг покинули свое гнездо и улетели - стоит задуматься. Скорее всего, это верный признак опасности, пожаров, бед и других напастей.

Если вы не знаете, к чему ласточки вьют гнездо на доме или то же самое делают другие птицы - помните, что любые пернатые, кроме стрижей, ворон и галок - это к добру. Прогонять птиц нельзя, разрушать гнезда - тоже, иначе накличете на себя гнев Бога.

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