Согласно старым поверьям, чужая посуда в доме приводит к финансовым проблемам.

Часто в знак уважения родственники, друзья или соседи приносят угощения в своей посуде, которую после необходимо обязательно вернуть. Читайте в материале ниже, можно ли возвращать пустой контейнер, тарелки, чашки и другую посуду.

Почему нельзя возвращать посуду пустой - поверья

Во-первых, говоря о том, можно ли брать чужую посуду, стоит отметить, что на самом деле это не опасно. Важно - скорее ее вернуть хозяину. По примете, чужие тарелки в доме приводят к финансовым проблемам. Аналогичный ответ подойдет и к вопросу, можно ли отдавать посуду из дома: необходимо проследить, чтобы ее обязательно вернули.

Во-вторых, считается, что, посуду нельзя возвращать пустой. Есть риск несознательно спугнуть удачу, привлечь неприятности в дом и даже спровоцировать ссору с тем, кто принес угощение. Именно поэтому в ту или иную емкость лучше обязательно что-то положить в качестве ответного угощения. Это могут быть конфеты, печенье или что-то еще по желанию.

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Отдельно стоит запомнить, можно ли отдавать пустые бутылки. Лучше этого не делать, как и не хранить пустую тару дома. Бутылки нужно сразу выбрасывать.

Почему нельзя оставлять пустую посуду на столе - что важно знать

Согласно старому поверью, пустые тарелки, чашки и другую посуду на стол класть нельзя. Считается, что таким образом в дом навлекается безденежье. Для достатка наоборот нужно оставлять на столе хотя бы одну емкость с чем-нибудь вкусным.

Что делать, если подарили пустую чашку - примета

Не дарить пустые чашки (особенно одиноким людям) - негласное правило для многих. Они верят, что подобный подарок привлечет несчастье, как в финансовых делах, так и в личной жизни. Если вам все-таки подарили пустую чашку, попросите несколько монет у дарителя.

Напомним, ранее УНИАН писал, где хранить крышки от кастрюль на кухне.

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