Она рассказала, как правильно убирать могилу и что нужно с собой взять на кладбище.

В Украине через девять дней после Пасхи наступают Проводы. Это поминальные дни, в которые украинцы посещают кладбище и панихиду, чтоб почтить своих умерших родственников.

Ранее мы рассказывали, когда Проводы и Радоница 2025. В этом году эта важная дата выпадает на 29 апреля. Однако поскольку это будний день, поминальный период продлится с 27 апреля по 29-е.

Таролог, политолог, эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini объяснила в комментарии УНИАН, как правильно убирать могилу и вести себя на кладбище.

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справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Что нужно взять с собой на кладбище для уборки

По словам таролога, на кладбищах есть мусорники и то, что осталось на выброс, нужно оставлять именно на территории кладбища. Даже мусор лучше не выносить за его пределы.

Если же баки находятся за границами кладбища, то, вынося мусор, стоит трижды потопать ногами, чтобы стряхнуть могильную землю и символически сбросить с себя все, что могло попасть на нас на кладбище - и пыль, и энергетику. Можно символически промыть себе водой обувь, помыть руки и умыться.

Вода - универсальная жидкость, которой можно смыть негатив. Воду можно взять с собой на кладбище в бутылке, но не доставать ее там и не открывать, а использовать только после того, как выйдете с кладбища.

Садовый инвентарь после выхода с кладбища нужно промыть чистой водой, чтобы не тянуть домой кладбищенскую землю и негатив.

Все эти нюансы важны, когда речь идет о том, как правильно убирать могилу.

Можно ли забирать с кладбища предметы

Чужие вещи забирать с кладбища нельзя. Если вы что-то забыли на кладбище или потеряли - не возвращайтесь за той вещью. Если вы заберете что-то чужое с кладбища, то это будет работать как самопорча - домой будет притягиваться негатив, в том числе болезни. Можно провести такую аналогию: представьте, что вы привезли какую-то вещь, зараженную радиацией, из Чернобыля. Она будет "фонить" и провоцировать болезни.

Домини рассказала, что делать, если вы заметили какие-то посторонние предметы на могиле своего родственника.

"Я бы не советовала трогать посторонние предметы на кладбище. Это может быть как поминовение со стороны какого-то другого человека, который приходил раньше, может, друзья или забытая любовь умершего, о которой никто не знает, или человека поминала соседка", - объяснила она.

Кроме того, оставленные на могиле вещи могут быть частью чьего-то магического обряда, а в чью-то магию лучше не лезть, чтобы не "подхватить" что-то негативное. Особенно часто делают обряды на кладбищах, на которые не сильно часто ходят люди.

Я вообще бы не прикасалась к неизвестным мне вещам, которые заметила бы на могиле,

- подчеркнула таролог.

Теперь перейдем к тому, почему на кладбище нельзя смотреть на чужие могилы и делать фото.

Можно ли фотографироваться на кладбище и говорить с покойными

По словам Домини, она не стала бы делать селфи напротив чьей-то могилы, поскольку это как бы привязка своей энергетики к чьей-то. Просто сфотографировать могилу родственника на память не запрещено, но каждый день ее рассматривать не нужно, поскольку это постоянно будет подключение к этой некротике. Обычному человеку это может навредить.

Смотреть на чужие могилы можно, но ничего нельзя забирать себе. Если есть тяга поубирать на чужой могиле, потому что вы знаете, что этого больше никто не сделает, то вы можете уступить своему желанию.

Разобравшись, можно ли фотографировать чужие могилы, остановимся на другом важном вопросе - обращении к умершим родственникам.

"Когда вы приходите к родным в гости на могилку, нужно зажечь лампадку и поговорить с покойным. Зажженная свеча - это как бы определенный символический сигнал для покойника, который привлекает его внимание. Огонек - как маяк для души. Благодаря зажженной свече мы призываем покойника к беседе и во время нее можем его помянуть", - советует таролог.

Когда зажжете свечу, поздоровайтесь с умершим человеком, поговорите с ним так, будто он находится перед вами. Поделитесь тем, что чувствуете. Можете налить умершему в отдельный стаканчик то, что он пил при жизни. В общем, универсальный напиток для поминовения - это вино.

Разговор с покойником и его поминовение - это обрядовое действо, и не стоит делать его слишком долго. Хватит 15-30 минут.

"Когда завершите разговор, нужно сказать: "Отпускаю". То есть вы символически отпустите дух человека, который приходил на ваш вызов", - добавила Домини.

УНИАН разобрался, какие есть приметы касательно посещения места упокоения, и подобрал несколько из открытых источников.

Плохие приметы на кладбище

Согласно суевериям, покидая это место ни в коем случае нельзя оборачиваться. Считается, что вы становитесь уязвимыми для потусторонних сил.

Нельзя приходить на кладбище с пустыми руками - нужно обязательно принести какие-то подарки. Хорошим вариантом будет взять сладости и оставить их на могиле.

Другая примета касается того, почему нельзя брать конфеты с могил. Считается, что это принесет несчастья, и так вы нарушите покой усопших.

Кроме того, нельзя смотреть на могилы чужих людей, иначе можно спровоцировать месть со стороны духов.

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