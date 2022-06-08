Роман Шептицкий отметил, что в войне победит именно Украина.

Украинский экстрасенс Роман Шептицкий заявил, что Украина обязательно победит в войне, которую 24 февраля на нашей территории развязала Россия.

По его словам, украинцы уже могут праздновать победу этим летом. Шептицкий отметил, что при раскладе карт Таро ему выпала "восьмерка", которая может обозначать третий месяц лета - август.

"К сожалению, мы не будем знать всех нюансов, но совсем скоро Владимиру Путину придет конец. Есть надежда, что закончится все летом, особенно активно выпадает 8-ка, то есть уже в августе", – поделился экстрасенс в программе "Ранок з Україною".

Напомним, ранее экстрасенс Роман Шептицкий заявил, что в ближайшие три дня Украину будут бомбить. Также он перечислил города и области, которые оказались "под прицелом" российских оккупантов.

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