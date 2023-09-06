Уже скоро, 15 сентября 2023 в 04:40 по киевскому времени, наступит первое Новолуние сентября. Оно подарит представителям трех знаков Зодиака невероятную удачу. Кого обсыплет деньгами и счастьем - читайте ниже.

Овен

Удача будет на стороне Овнов. Вы сумеете закрыть все долги и избавиться от финансовых проблем. Новолуние подарит вам невероятный шанс разбогатеть, потому готовьтесь к тому, что вам придется попотеть.

Мечты о том, что деньги сами плывут в руки, вам лучше отбросить в сторону. Вы можете сколотить невероятное состояние, но для этого придется потрудиться. Не бойтесь сложных задач, у вас все получится.

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Дева

Новолуние щедро озолотит Дев. Вы откроете в себе новые таланты и сумеете проявить себя на работе с лучшей стороны. Благодаря этому начальство обратит на вас внимание и поощрит все ваши старания щедрой премией.

Вам стоит обратить внимание на свои успехи в прошлом. Когда-то вы были близки к невероятному прорыву, но почему-то не решились сделать финальный рывок. Теперь же у вас есть отличная возможность наверстать упущенное.

Стрелец

Стрельцам стоит забыть о суете и спешке. Вам нужно ждать знака свыше, лишь после того, как вы его получите, начинайте действовать. События будут развиваться стремительно, не упускайте из виду все детали.

Новолуние запустит в вашей жизни невероятные процессы. Вы превратитесь в магнит для денег и сможете превращать в золото все, к чему прикоснетесь. Однако не забывайте о главном - дождитесь знака.

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