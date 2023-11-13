Некоторым знакам Зодиака стоит тщательнее заботиться о потребностях второй половинки.

Эзотерики составили прогноз на 14 ноября для всех знаков Зодиака по картам Таро. Чего ждать завтра - читайте дальше.

Овен

Карта "Королева мечей". Разум - ваша сила. В отношениях не стоит обижать любимого человека. На работе стремитесь достичь наилучших результатов.

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Телец

Карта "Башня". Ожидайте резких изменений. На работе избегайте испытаний. В отношениях думайте о хорошем, но готовьтесь к разному развитию событий.

Близнецы

Карта "Страшный суд". Решайте насущные проблемы, но помните о последствиях. В отношениях учитывайте потребности второй половинки. На работе прибегайте к осторожности, чтобы обойти препятствия.

Рак

Карта "Шестерка Пентаклей". Ищите баланс. В отношениях требуйте большего. На работе думайте о лучшем периоде.

Лев

Карта "Пятерка мечей". Не прощайте обмана, тщательно защищайте свое сердце. А на работе ищите защиты.

Дева

Карта "Королева Пентаклей". Работайте над своим ростом. В отношениях действуйте уверенно, а на работе взвесьте все "за" и "против".

Весы

Карта "Колесница". Все меняется. В отношениях стоит позаботиться о совместном отдыхе. На работе возможна внезапная командировка.

Скорпион

Карта "Звезда". Вам светит счастливая Заря. В отношениях-счастливая пора. На работе смело двигайтесь вперед.

Стрелец

Карта "Тройка Жезлов". Пора начать новый проект. В отношениях вы можете дать больше. На работе заботьтесь о профессионализме.

Козерог

Карта "Шестерка Кубков". Прошлое может стать вашим ресурсом. В отношениях выбирайте развитие. На работе попробуйте найти единомышленников.

Водолей

Карта "Шестерка жезлов". Достигайте побед. В отношениях сопротивляйтесь проблемам. На работе вы добьетесь успеха.

Рыбы

Карта "Луна". Скрытое может стать явным. На работе взвешивайте возможные риски. В отношениях работайте над фобиями.

Напомним, ранее мы писали, какой кофейный напиток олицетворяет каждый знак Зодиака.

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