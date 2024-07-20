Узнайте, какую вкусняшку советуют астрологи выбирать вам.

Астрологи рассказали, какой десерт стоит заказывать в зависимости от знака Зодиака, пишет Best Life.

Овен - мороженое

Овен известен своей независимостью, решительностью и напористостью. Любителям приключений будет полезен такой разнообразный десерт, как мороженое, которое может быть естественным балансом для этого амбициозного огненного знака. И благодаря множеству вкусов на выбор предприимчивому Овну никогда не будет скучно.

Телец - белый торт с посыпкой

Если есть один знак, связанный с любовью к еде, то это Телец. Им нравится баловать себя чем-то вкусненьким. И лучше всего им заказывать что-нибудь с добавлением сахара, например, декадентский белый торт с посыпкой. Всегда живя полной жизнью, Телец будет наслаждаться каждым кусочком, вплоть до глазури на пальцах.

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Близнецы - макаруны

Для нерешительных Близнецов, которым быстро становится скучно, идеальный десерт должен иметь множество вкусов, поэтому астрологи рекомендуют им макаруны. Эта сладкая разноцветная французская выпечка вполне удовлетворит Близнецов.

Рак - шоколадное печенье

Есть несколько вещей, которые Раки любят больше, чем чувствовать себя как дома. Вот почему этому чувствительному знаку следует заказать успокаивающий десерт, например, шоколадное печенье. По словам астрологов. этот выбор "согревает душу" и идеально подходит для заботливой натуры Рака. Более того, поскольку Раки часто преуспевают в выпечке, они могут испечь собственную порцию шоколадного печенья, чтобы поделиться с близкими.

Лев - торт с орехами

Львы - уверенные в себе лидеры, стремящиеся к успеху. Именно поэтому при выборе десерта им следует обратить внимание на ореховый пирог. Неудивительно, что Львы очень любят орехи, которые наукой связаны с потенцией, отметили астрологи.

Дева - мятно-шоколадный торт

Разумный и практичный - эти два слова часто приписывают Девам, поэтому, естественно, они очень заботятся о своем здоровье. Потому, когда дело доходит до десерта, Дев могут привлечь ароматные травы в их составе. А поскольку они также ценят традиции, классическая шоколадная глазурь станет идеальным сочетанием.

Весы - банановый сплит

Помимо своей экстравертной и обаятельной натуры, Весы часто бывают нерешительны. Поэтому астрологи рекомендуют им банановый сплит. Может ли кто-нибудь ожидать, что Весы выберут что-то одно? Они закажут и мороженое, и фрукты - все в одном. А поскольку Весы также известны своей любовью к прекрасным (и более привлекательным) вещам в жизни, важно, чтобы все было идеально подано и красиво выглядело.

Скорпион - торт из темного шоколада

Как знак лояльности, стойкости и смелости, Скорпион также может иметь яркую темную сторону. Вот почему насыщенный вкус темного шоколадного торта должен быть в центре внимания этого водного знака.

Стрелец - фруктовый торт

Стрелец жаждет приключений и избегает ограничений, поэтому в десертном меню они всегда отдают предпочтение нетрадиционному выбору. Что может быть лучше, чем торт с экзотическими фруктами для них? Этому спонтанному знаку понравятся ароматы, которые напоминают им обо всех их путешествиях по миру.

Козерог - чизкейк

Как и Раки, практичные Козероги предпочитают традиционные десерты, и нет ничего более классического, чем чизкейк. Этот выбор также говорит о сознательности Козерога в отношении затрат. Козерог ценит традиции, и чизкейк может быть надежным выбором, где бы он ни был.

Водолей - молочный коктейль

Водолея часто описывают как эксцентричного, оптимистичного и немного бунтующего человека. Вот почему лучший десерт для этого знака - немного необычный. Что делает молочный коктейль идеальным для Водолея, так это то, насколько его можно "настроить". От вкуса мороженого до сиропов, соусов, фруктов и добавок - все доступные варианты им никогда не наскучат.

Рыбы - тирамису

Рыбы известны своей щедростью и мудростью. Но им также иногда трудно спуститься на землю, и эта творческая натура применима и к их выбору десертов. Такой мечтательный знак, как Рыбы, может предпочесть тирамису, они оценят крепкие напитки в десерте, который традиционно готовится из темного рома, вина марсала, амаретто или кофейного ликера.

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