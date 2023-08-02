Август подарит неудачи Овнам, а представителям другого знака Зодиака не повезет в сентябре.

Ближайшие два месяца принесут немало неприятностей представителям двух знаков Зодиака. Астролог Лорен Эш считает, что все их планы могут пойти коту под хвост. Кому готовиться к неудачам и как не стать главным неудачником - читайте ниже.

Овен

Овны, как утверждает астролог, могут не ждать беды в августе, однако следующий месяц будет для них весьма непростым. В сентябре представители этого знака Зодиака столкнутся с тем, что все их планы будут "заморожены", а некоторые и вовсе превратятся в пыль.

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"Овен желает страсти и исследования во всех сферах жизни. Управляемый энергичным Марсом, вы любите новизну. Весна - ваше время сиять, потому что это сезон новых начинаний. Когда вы находитесь в своей стихии, ничто в мире не может вас остановить. Вот почему медленная и методичная энергия сезона Девы в сентябре всегда тормозит ваши планы", - отметила астролог.

Телец

Месяц неудач для Тельцов - август, ваш период "черной полосы" уже начался. Астролог считает, что последний месяц лета принесет слишком много хлопот и суеты. Вы не любите шум вокруг себя, а потому энергичный август принесет вам немало раздражения.

"Быстрая и свободная энергия, которую приносит август, может быть подавляющей для вашего непринужденного подхода к жизни. В это время вы ощутите спешку, это заставит вас отступать до тех пор, пока не вернется более спокойная энергия. Признание своего упрямства и попытка справиться с ним могут быть полезными в течение этого месяца", - отметила астролог.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака забудут о проблемах.

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