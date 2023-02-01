С ними опасно общаться, ведь не знаешь, где правда, а где хитрость.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые являются отличными манипуляторами. Они могут добиться своей цели любыми способами, в том числе и с помощью других.

Весы

Весы - это один из самых хитрых знаков Зодиака. Они всегда и всеми манипулируют, затаскивают людей в свои игры, подталкивают на тонкий лед, но раскусить их очень сложно. А все потому, что представители этого зодиакального созвездия делают это очень тонко, почти незаметно. Интересно, что большинство людей с радостью поддаются их манипуляциям. Что ж, лишь бы во благо.

Скорпион

Скорпионы отлично справляются с манипуляциями. Они уж очень любят играть людьми ради своей выгоды. И, кстати, это не всегда заканчивается хорошо, ведь этот знак Зодиака не знает меры. Поэтому астрологи советуют вам фильтровать все, что говорят Скорпионы и не поддаваться на их уловки. Иначе вы можете пострадать. С ними опасно!

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Козерог

У Козерогов врожденное чувство находить слабые стороны людей, и, конечно, они с радостью на них нажмут при удобном случае. Интересно, что сами они воспринимают манипуляции как способ помочь, но это не всегда так работает. Поэтому их могут уличить в хитрости и даже указать на место. Но Козероги на этом не остановятся, они продолжат улучшать свои навыки и действовать более незаметно.

Напомним, три знака Зодиака пополнят свои карманы в феврале.

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