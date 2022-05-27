Как высчитать по нумерологии свое имя и понять, правильный ли путь по жизни вы выбрали - узнайте в материале УНИАН.

Издавна люди верили, что числа - это не просто знаки, а кладезь ценной информации. Они сопровождают нас повсюду и могут многое рассказать о прошлых, настоящих, а также будущих событиях. УНИАН расскажет, как посчитать число по имени и даст развернутую трактовку каждого результата.

Ранее мы говорили о том, что означают повторяющиеся числа на часах.

Как правильно считать в нумерологии имя - советы

Имя и фамилия человека - это прямая его связь с родом. Если мы будем знать, какая информация заложена в этих данных, то сможем заручиться поддержкой предков и найти истинное жизненное предназначение. В случаях, когда люди не знают о своей кармической задаче, жизнь у них складывается плохо, все "валится из рук", а никакие молитвы не спасают ситуацию. Все потому, что связь с родом разорвана.

Кроме того, важно понимать, что расчет следует делать по полному имени и фамилии. Если у вас есть сокращенный вариант имени, по которому к вам обращаются чаще всего - просчитайте его тоже. Женщинам, которые, будучи замужем, сменили фамилию, рекомендуется делать расчет и нынешней, и девичьей.

Число имени - таблица и расчеты

Для того, чтобы произвести корректный расчет своего кода имени, воспользуйтесь таблицей, приведенной ниже.

В ней указано, что каждой букве имени соответствует определенное число. Возьмите листик, напишите свое имя и напротив него проставьте цифры. Так же поступите с фамилией. Затем складывайте все числа до тех пор, пока не получится однозначное.

Рассмотрим на примере имени Варвара Нехлюдова.

Согласно данным в таблице, числовой ряд будет таким:

Варвара - 3+1+9+3+1+9+1 = 27

- 3+1+9+3+1+9+1 = 27 Нехлюдова - 6+6+5+4+5+5+7+3+1 = 42

При сложении всех чисел получается 69. Приводим к однозначному: 6+9 = 15, 1+5 = 6.

Такую же процедуру можно проделать с девичьей фамилией и сокращенным вариантом имени. Число девичьей фамилии подскажет, какие задачи у вас были при рождении, а фамилия мужа поможет понять, каков ваш жизненный путь теперь, в союзе с другим родом.

Что означает каждое число имени и фамилии

Для того, чтобы выяснить свой кармический путь, изучайте трактовки, приведенные ниже.

Число имени 1

Яркая личность, которой важно находиться в центре внимания. Такому человеку категорически запрещено находиться в толпе, важно быть лидером. Если вы растете в материальном, духовном и социальном плане, значит, идете по верному пути. Старайтесь развивать навыки дипломатии и коммуникабельность.

Кармический урок: копите негатив внутри себя, никому не рассказываете, считаете, что справитесь сами. Решение - научитесь делиться с людьми своими переживаниями.

Подходящие виды деятельности: медицина, политика, государственная служба, наука, авиация, инженерия, машиностроение, горное дело.

Число имени 2

Как правило, человек такой находится в балансе между внешним и внутренним миром. Умеет ладить с людьми и находить компромиссы, придает большее значение духовным, а не материальным благам. Ваши сильные стороны - трудолюбие, настойчивость и терпение. Если их нет, то развивайте скорее.

Кармический урок: думаете обо всех проблемах сразу, хватаетесь за тысячу дел одновременно, тревожитесь. Решение - решайте проблемы по мере поступления и не накапливайте их.

Подходящие виды деятельности: финансы, сотрудник архива или библиотеки, сфера торговли, моды, сельского хозяйства, производства продуктов питания.

Число имени 3

Двойственная натура, очень творческая, но ей необходимо найти единомышленников, чтобы здраво существовать в мире и достигать вершин. В одиночку не справляется, всегда нужна поддержка. Вы легко можете быть руководителем и лидером, но важно научиться правильно налаживать контакты.

Кармический урок: считаете, что должны контролировать все, что происходит, разрываетесь на части, занимаетесь самокопанием и поиском проблем. Решение - учитесь расслабляться и отпускать контроль над ситуациями.

Подходящие виды деятельности: поэт, литератор, художник, дипломат, бизнесмен, журналист, режиссер, музыкант, танцор, путешественник или ремесленник.

Число имени 4

Главное для такого человека - это семья, сведения о предках, история рода. Он очень трепетно относится к своим близким, часто эмоционально зависим от родителей или друзей. Ему трудно жить в несправедливом мире, но необходимо научиться чтить традиции и отвечать не только за себя, но и за других людей.

Кармический урок: болезненно реагируете, если что-то идет не по плану, к тому же, склонны поддаваться лени. Решение - воспитывайте себя, улучшайте дисциплину, а также не завышайте важность происходящего.

Подходящие виды деятельности: историки, археологи, музейное дело, гостиничный или ресторанный бизнес, архитектура, реставрация, химия, производство продуктов.

Число имени 5

Творческие люди, очень любят детей и процесс обучения. Наряду с этим, часто рискуют, азартные, могут плести интриги ради достижения своих целей. Именно это качество и советуют развивать - не бойтесь идти "ва-банк" и ставить на карту абсолютно все, хотя и с умом, конечно. Пока вы держитесь за старое - новое к вам не придет.

Кармический урок: часто идете на уступки другим людям в ущерб своим интересам, думаете о других больше, чем о себе. Решение - повышайте самооценку и учитесь слышать себя.

Подходящие виды деятельности: ювелир, оружейный мастер, кардио- или пластический хирург, стоматолог, реставратор антикварных или других вещей, телеведущий, руководитель, оператор, актер.

Число имени 6

У обладателей данного жизненного кода очень тяжелая карма. Как правило, за ними тянется шлейф грехов их предков, которые нужно отрабатывать. Единственный выход - смириться и практиковать терпимость. Не завышайте важность чего бы то ни было в вашей жизни и окрашивайте все происходящее в яркие приятные цвета.

Кармический урок: любите доводить все до идеала, важно, чтобы мир работал, "как часы", очень расстраиваетесь, если так не происходит. Решение - перестаньте подстраивать мир под себя и помните, что все происходит так, как должно.

Подходящие виды деятельности: философия, аналитика, исследовательская деятельность, экономика, физика, биология, математика, политика, фармацевтика, военное дело.

Число имени 7

Кармическая задача "семерок" - найти общий язык с любым человеком, научиться создавать благоприятную обстановку в любых условиях. Важно избавиться от эгоцентризма и понять, что цель вашей жизни - нечто большее, чем вечная гонка в попытке победить и превзойти всех.

Кармический урок: любите свое одиночество, ни с кем не делитесь, потому что считаете, что вас никто не поймет, а проблемы у людей не такие масштабные, как у вас. Решение - займитесь духовными практиками и поймите, что проблемы в жизни есть у каждого, а сравнивать их глупо.

Подходящие виды деятельности: преподавательская деятельность, юриспруденция, адвокатура, судебное дело, правоохранительные органы, руководящая должность.

Число имени 8

Скорее всего, ваш жизненный путь не окажется ровным и гладким - обстоятельства будут постоянно меняться. Учитесь быстро ориентироваться по ситуации, быстро принимать решения, быстро реагировать на внешние факторы. При этом, помните, что ответственность за принятые решения несете только вы.

Кармический урок: активно решаете чужие задачи, зато свои бесконечно откладываете или совершаете ошибки, о которых жалеете. Решение - смотрите на свои неудачи со стороны и не преувеличивайте их значение.

Подходящие виды деятельности: шофер, альпинист, испытатель, пожарный, спасатель, психиатр, врач "скорой помощи", сотрудник секретной службы, цензор.

Число имени 9

Высокодуховные люди, обладающие огромным потенциалом к наставничеству. Если жизненный путь выбран правильно, то вы приедете к традициям рода, вере или религии и станете учителем для многих. Изучайте различные культуры, практикуйте знания и открывайте для себя новые вершины.

Кармический урок: часто переживаете за других, пытаетесь решать их проблемы, плохо спите из-за своих мыслей. Решение - перестаньте терзать себя и научитесь расслабляться.

Подходящие виды деятельности: философия, культурология, социология, пропаганда, преподавание, религиозная и общественная деятельность.

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