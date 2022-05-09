Что предсказывают одинаковые цифры и как не упустить сигнал от ангелов-хранителей - узнайте в материале УНИАН.

Если вы хотя бы раз замечали на часах повторяющиеся цифры или считаете, что вас преследуют определенные числа, то знайте - ангелы-хранители и Вселенная пытаются передать вам важную информацию. УНИАН расскажет, что значит, если часто попадаются одинаковые числа.

Ранее мы напоминали о том, когда наступят опасные дни 2022 года.

Одинаковые цифры на часах - мистика или сигнал?

Многие известные нумерологи в своих книгах указывают, что повторяющиеся числа - это знаки от Высших сил. Каждое отдельное число имеет свое значение, которое нужно учитывать, пытаясь расшифровать послание:

0 - неизвестность, "подвешенное" состояние, множество вариантов развития событий;

- неизвестность, "подвешенное" состояние, множество вариантов развития событий; 1 - сила и мужество, отвага и поддержка окружающих в новом периоде жизни;

- сила и мужество, отвага и поддержка окружающих в новом периоде жизни; 2 - баланс, двойственность, сближение и партнерство, все дела, связанные с семьей;

- баланс, двойственность, сближение и партнерство, все дела, связанные с семьей; 3 - творчество, фантазии, духовность и саморазвитие, знак доверять интуиции;

- творчество, фантазии, духовность и саморазвитие, знак доверять интуиции; 4 - практичность, устойчивость, рациональность, правильный выбор - логика;

- практичность, устойчивость, рациональность, правильный выбор - логика; 5 - трансформации, изменения, открытые дороги к новизне;

- трансформации, изменения, открытые дороги к новизне; 6 - внутренний голос, чувства и ощущения, возможность найти ответы в себе;

- внутренний голос, чувства и ощущения, возможность найти ответы в себе; 7 - счастье и удача, способность к самоанализу, гениальность и эзотерические знания;

- счастье и удача, способность к самоанализу, гениальность и эзотерические знания; 8 - мудрость и умеренность, духовные знания и перемены в жизни;

- мудрость и умеренность, духовные знания и перемены в жизни; 9 - развитие, самосовершенствование и обучение, возможность начать новое дело.

Если вы будете знать, что означают те или иные числа, у вас получится разгадать сигналы ангелов и пойти в правильном направлении.

Что означает число 13 13 и другие комбинации

Кроме однозначных чисел встречаются и двузначные, которые, повторяясь, образуют целую структуру и, своего рода, фразу из числительных. Наиболее распространенные сочетания трактуются так:

00:00 - завершайте жизненный цикл и начинайте новый, не бойтесь двигаться к неизведанным горизонтам;

- завершайте жизненный цикл и начинайте новый, не бойтесь двигаться к неизведанным горизонтам; 01:01 - учитесь мыслить позитивно и держать баланс, в ближайшем будущем возможны благие вести;

- учитесь мыслить позитивно и держать баланс, в ближайшем будущем возможны благие вести; 02:02 - помогайте нуждающимся, давайте советы, когда просят, сигнал - скоро будут новости о работе;

- помогайте нуждающимся, давайте советы, когда просят, сигнал - скоро будут новости о работе; 03:03 - доверяйте интуиции, развивайте "шестое чувство", занимайтесь тем, к чему лежит душа;

- доверяйте интуиции, развивайте "шестое чувство", занимайтесь тем, к чему лежит душа; 04:04 - вы движетесь по верному пути, чаще прислушивайтесь к наставникам и старшим товарищам;

- вы движетесь по верному пути, чаще прислушивайтесь к наставникам и старшим товарищам; 05:05 - не бойтесь перемен, но будьте готовы к трудностям, закаляйте характер, чтобы их преодолеть;

- не бойтесь перемен, но будьте готовы к трудностям, закаляйте характер, чтобы их преодолеть; 06:06 - совесть - ваша сильная сторона, занимайтесь духовным развитием и чаще общайтесь с людьми;

- совесть - ваша сильная сторона, занимайтесь духовным развитием и чаще общайтесь с людьми; 07:07 - ваши желания скоро исполнятся, если будете действовать честно и справедливо;

- ваши желания скоро исполнятся, если будете действовать честно и справедливо; 08:08 - настанет тяжелое время, но вы должны найти в себе силы жить дальше, возможна встреча с покровителем;

- настанет тяжелое время, но вы должны найти в себе силы жить дальше, возможна встреча с покровителем; 09:09 - избавляйтесь от того, что мешает вам жить и учитесь правильно расставлять приоритеты;

- избавляйтесь от того, что мешает вам жить и учитесь правильно расставлять приоритеты; 10:10 - откажитесь от неоправданного риска и необдуманных поступков, не бойтесь менять жизнь;

11:11 - самое удачное сочетание, знак от ангелов, что вы движетесь в правильном направлении;

- самое удачное сочетание, знак от ангелов, что вы движетесь в правильном направлении; 12:12 - обращайте внимание на свой круг знакомств - вам помогут наладить материальное положение;

- обращайте внимание на свой круг знакомств - вам помогут наладить материальное положение; 13:13 - кармическое сочетание, следует быть очень внимательными ко всему, что происходит и никому не верить на слово;

- кармическое сочетание, следует быть очень внимательными ко всему, что происходит и никому не верить на слово; 14:14 - готовьтесь к резким изменениям в жизни и анализируйте происходящее, чтобы узнать будущее;

- готовьтесь к резким изменениям в жизни и анализируйте происходящее, чтобы узнать будущее; 15:15 - знак, что вам пора уделить внимание близким и научиться контролировать эмоции;

- знак, что вам пора уделить внимание близким и научиться контролировать эмоции; 16:16 - позитивная карма и сигнал о том, что нужно уметь отдавать бескорыстно - работайте над этим;

- позитивная карма и сигнал о том, что нужно уметь отдавать бескорыстно - работайте над этим; 17:17 - возможны новые знакомства, которые ощутимо изменят вашу личность;

- возможны новые знакомства, которые ощутимо изменят вашу личность; 18:18 - внутренние переживания - лишнее тяжелое бремя, учитесь отпускать людей и события;

- внутренние переживания - лишнее тяжелое бремя, учитесь отпускать людей и события; 19:19 - совет от ангелов о том, что стоит начать мыслить рационально и не поддаваться эмоциям;

- совет от ангелов о том, что стоит начать мыслить рационально и не поддаваться эмоциям; 20:20 - развивайте в себе ощущения доброты, милосердия и терпения, больше помогайте людям;

- развивайте в себе ощущения доброты, милосердия и терпения, больше помогайте людям; 21:21 - не бойтесь принимать важные решения самостоятельно, больше доверяйте интуиции и открывайтесь новому;

- не бойтесь принимать важные решения самостоятельно, больше доверяйте интуиции и открывайтесь новому; 22:22 - ангельское сочетание, знак, что нужно завершить все то, что вас угнетает и разобраться со своим внутренним миром;

- ангельское сочетание, знак, что нужно завершить все то, что вас угнетает и разобраться со своим внутренним миром; 23:23 - шанс анализировать прошлый опыт, примириться и закрыть для себя все неразрешенные вопросы.

Замечая, записывая и правильно трактуя все числа ангельской нумерологии, у вас получится наладить свою жизнь и выйти на новый духовный уровень.

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