Когда наступает новолуние во втором месяце лета и как оно повлияет на человека.

Второе летнее новолуние наступает в середине июля. Это завершение текущего лунного цикла и начало нового. Когда взойдет молодая Луна, в чем ее особенность, что не следует делать в этот период и как можно использовать его себе на пользу - рассказываем в материале.

Новолуние в июле 2023 - точное время

Новая Луна взойдет 17 июля 2023 года в 21:32 по киевскому времени, в знаке Рака. Но сама смена фаз Луны будет длиться сутки - с 10:00 17 июля и до 08:00 18 июля.

Чем особенно новолуние в июле 2023 и его влияние на человека

Фазы Луны напрямую влияют на жизненную энергию человека, его тело и состояние психики. Новолуние - это когда энергия находится на ноле, обостряются хронические заболевания, падает иммунитет, снижается тонус, могут быть перепады настроения, бессонница. Поэтому в это время следует очень бережно относиться к себе и своему здоровью, эмоциям, стараться не перегружать себя.

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Особое внимание нужно уделить как раз эмоциям, так как Луна будет находиться в знаке Рака - чувствительном и очень впечатлительном. Эмоции могут зашкаливать, поэтому важно вовремя остановиться и объективно оценить ситуацию. Лучше в это время не принимать кардинальных решений.

Что нельзя делать в новолуние

Как уже говорилось, в это время нужно быть особенно осторожными.

Чего нельзя делать в новолуние:

ссориться, ругаться, впутываться в конфликты;

перетруждаться и начинать важные дела - любое новолуние неблагоприятно для этого;

идти на медицинские операции (кроме срочных), делать косметологические инвазивные процедуры, начинать лечение;

думать о плохом и переживать;

стричь волосы и ногти;

устраивать шумные застолья, переедать, употреблять алкоголь;

пересаживать и сажать растения.

Все дела лучше перенести на день попозже, когда Луна начнет расти и наступит благоприятное время.

Что можно делать в новолуние

Новолуние не значит, что нужно просто сидеть сложа руки. Этот период подходит для других дел, ведь начинается новый лунный месяц, то есть, происходит обновление.

Что нужно делать в новолуние:

генеральную "уборку" организма - будут кстати детокс-процедуры или однодневная разгрузка;

бросать вредные привычки - во время новолуния это удается легче;

помириться с тем, кто в ссоре, отпустить прошлые обиды, избавиться от того, что отягощает жизнь.

Делайте уборку в доме - можно затеять генеральную, выбрасывайте все ненужное и старое без лишнего сожаления. Рвите отношения с токсичными и злыми людьми и вступайте в новый лунный месяц обновлёнными и с верой в лучшее.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями месяца.

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