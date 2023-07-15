Второе летнее новолуние наступает в середине июля. Это завершение текущего лунного цикла и начало нового. Когда взойдет молодая Луна, в чем ее особенность, что не следует делать в этот период и как можно использовать его себе на пользу - рассказываем в материале.
- Новолуние в июле 2023 - точное время
- Чем особенно новолуние в июле 2023 и его влияние на человека
- Что нельзя делать в новолуние
- Что можно делать в новолуние
Новолуние в июле 2023 - точное время
Новая Луна взойдет 17 июля 2023 года в 21:32 по киевскому времени, в знаке Рака. Но сама смена фаз Луны будет длиться сутки - с 10:00 17 июля и до 08:00 18 июля.
Чем особенно новолуние в июле 2023 и его влияние на человека
Фазы Луны напрямую влияют на жизненную энергию человека, его тело и состояние психики. Новолуние - это когда энергия находится на ноле, обостряются хронические заболевания, падает иммунитет, снижается тонус, могут быть перепады настроения, бессонница. Поэтому в это время следует очень бережно относиться к себе и своему здоровью, эмоциям, стараться не перегружать себя.
Особое внимание нужно уделить как раз эмоциям, так как Луна будет находиться в знаке Рака - чувствительном и очень впечатлительном. Эмоции могут зашкаливать, поэтому важно вовремя остановиться и объективно оценить ситуацию. Лучше в это время не принимать кардинальных решений.
Что нельзя делать в новолуние
Как уже говорилось, в это время нужно быть особенно осторожными.
Чего нельзя делать в новолуние:
- ссориться, ругаться, впутываться в конфликты;
- перетруждаться и начинать важные дела - любое новолуние неблагоприятно для этого;
- идти на медицинские операции (кроме срочных), делать косметологические инвазивные процедуры, начинать лечение;
- думать о плохом и переживать;
- стричь волосы и ногти;
- устраивать шумные застолья, переедать, употреблять алкоголь;
- пересаживать и сажать растения.
Все дела лучше перенести на день попозже, когда Луна начнет расти и наступит благоприятное время.
Что можно делать в новолуние
Новолуние не значит, что нужно просто сидеть сложа руки. Этот период подходит для других дел, ведь начинается новый лунный месяц, то есть, происходит обновление.
Что нужно делать в новолуние:
- генеральную "уборку" организма - будут кстати детокс-процедуры или однодневная разгрузка;
- бросать вредные привычки - во время новолуния это удается легче;
- помириться с тем, кто в ссоре, отпустить прошлые обиды, избавиться от того, что отягощает жизнь.
Делайте уборку в доме - можно затеять генеральную, выбрасывайте все ненужное и старое без лишнего сожаления. Рвите отношения с токсичными и злыми людьми и вступайте в новый лунный месяц обновлёнными и с верой в лучшее.
Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями месяца.