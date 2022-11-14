К испытаниям стоит подготовиться Ракам, Весам и Стрельцам.

Астрологи рассказали, что начало новой недели принесет трудности трем знакам Зодиака. Детальнее читайте в нашем материале.

Рак

Раки узнают о том, что кто-то из их родных заболел. Звезды предупреждают, что не стоит сразу паниковать, ведь все не так плохо - болезнь излечима. Это может быть обычная простуда. Также могут быть проблемы в виде каких-то травм. Тем не менее это доставит Ракам хлопоты и растраты.

Весы

У Весов будут неприятности на работе. Их захотят уволить или уволят. На фоне этого у них будет плохое настроение и депрессивные мысли, они могут срываться на своих близких. Астрологи советуют не принимать это слишком близко к сердцу, так как ситуация обязательно наладится.

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Стрелец

Стрельцы будут испытывать сложности в общении со своей второй половинкой. Может произойти какая-то ссора, которая перерастет в глобальный семейный раздор. Астрологи сообщают, что к концу недели ситуация должна стабилизироваться, однако она станет причиной нервного состояния и даже слез.

Напомним, кому новолуние в Стрельце 24 ноября принесет беды и проблемы.

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