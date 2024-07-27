Предсказатель утверждает, что осталось мало времени.

Предсказатель родом из Бразилии, известный своими предсказаниями, сделал еще одно громкое заявление - он утверждает, что в течение ближайших лет человечество обнаружит других существ. Узнайте, что значат эти предсказания.

Ранее мы говорили о том, какие расшифрованы предсказания Нострадамуса на 2025 год.

Что говорит живой Нострадамус - пророчества о будущем

Атос Саломе, 37-летний житель Бразилии, называет себя живым Нострадамусом, так как делает множество предсказаний о будущем, большинство из которых сбываются. К примеру, он предвидел смерть королевы, покупку Илоном Маском Twitter и недавнюю победу Испании на Евро-2024. Так предсказания Нострадамуса из Бразилии гласят, что к 2028 году люди встретятся с инопланетянами - по словам самого Саломе, ученые уже подтверждают такую возможность.

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В прошлом месяце 37-летний житель Бразилии заявил, что "правительствам и религиозным организациям придется столкнуться с моральными соображениями" в связи с обнаружением инопланетных форм жизни в период между 2026 и 2028 годами.

Теперь Атос сказал Daily Star: "2028 год ознаменует признание людьми существования среди них обитателей других планет. В современном мире исследования ученых доказали, что эти предсказания могут оказаться верными в большей степени, чем многие могли себе представить".

Ранее провидец сообщал, что что NASA и Европейское космическое агентство ESA обнаружат жизнь в глубинах моря спутника Юпитера Европы. Мало того, это произойдет между 2026 и 2028 годами, и организмы будут "гораздо более биологически сложными", чем все, что мы знаем о Земле.

Также Атос сказал: "Эти организмы обладают набором органелл, который регулирует совершенно новые биологические процессы. Эти формы жизни должны бросить вызов правительствам и религиозным учреждениям, чтобы они пересмотрели свои концепции жизни и существования человека во всей Вселенной. Эти открытия и последующие разработки будут использованы для организации международных симпозиумов как средства просвещения населения и поощрения глобального ответа".

Однако провидец предупреждает, что люди могут не знать, что делать с осознанием того, что мы не единственная жизнь в галактике. Возможность существования внеземной жизни и особых биохимических процессов может оказать революционное влияние на сферу науки, а также вызвать острые размышления о существовании и важности жизни.

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