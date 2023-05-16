Не все стремятся к серьезным отношениям в юном возрасте. Рассказываем о двух знаках, для кого все отношения в молодости - несерьезные.

Астрологи рассказали о тех, кому суждено встретить свою любовь в более позднем возрасте. Этим людям сложно подпустить к себе кого-то. Они не спешат открывать сердце и душу первому встречному. Подробнее читайте в материале.

Овен

Овны - те, кому в молодости нужно нагуляться. У них может быть даже несколько браков, но настоящая любовь и ощущение семьи приходит только после 45-лет. Тогда, как правило, Овны уже состоялись в плане личных и карьерных достижений.

К слову, детей представители этого знака Зодиака тоже заводят после 40-ка лет. Тогда они взвешенно и обдуманно подходят к пополнению, поэтому являются заботливыми, отзывчивыми и очень чуткими.

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Весы

Весы - очень требовательный в плане любви знак. Если им действительно кто-то понравился, они сначала тщательно и долго будут присматриваться к потенциальной второй половинке, и лишь потом будут предпринимать какие-то действия.

Звезды говорят, что истинную любовь эти люди встречают после 40-ка лет, а иногда и после 45-ти.

Весы - не очень рассудительные и ответственные. Они тратят свою молодость на развлечения, спонтанные решения и внезапные поступки.

Ранее УНИАН писал, эти знаки Зодиака становятся родителями очень поздно.

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