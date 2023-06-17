Эта троица растопчет вашу веру в людей и навсегда отобьет желание строить отношения.

Предательство точно никому не по вкусу, ведь это самый тяжелый удар, который может нанести близкий человек. Пережить такое очень сложно, а подорванное доверие невозможно вернуть. Астрологи утверждают, что некоторые знаки Зодиака более склонны к предательству, чем другие. Общаясь с ними, всегда будьте на стороже, если не хотите, чтобы ваше доверие использовали.

Дева

Расчетливые и циничные приспособленцы. Они могут годами с вами общаться, быть лучшим другом, и вы никогда не поймаете их на лжи и обмане сразу. Все всплывет тогда, когда уже будет поздно. Девы не остановятся ни перед чем и будут манипулировать своими друзьями, пока не получат то, что хотят – начиная от кофточки и заканчивая вашим мужчиной или бизнесом. Их коварство напрочь отбивает желание кому-то доверять и убивает веру в людей. Именно Девы втираются в доверие и идут по головам.

Стрелец

Этот знак Зодиака принято считать верным, честным и надежным, но Стрелец способен на коварное предательство. Правда, такой шаг он может сделать на эмоциях, под влиянием какой-то идеи или просто под впечатлением. Узнать о предательстве Стрельца очень сложно, ведь он это сделает только будучи уверенным, что о его коварстве никто не узнает и не осудит. Но когда все вскроется Стрелец не признает своей вины сразу и будет пытаться выкрутиться и врать до последнего.

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Водолей

Добрый, милый и отзывчивый Водолей никогда не породит у вас мысли, что он может предать. На первый взгляд этот человек не способен сделать что-то плохое. К нему бегут за помощью все друзья и знакомые, и он никому не откажет. Водолей душа компании, но в семейный быт ему претит, поэтому он способен предать самых родных людей. Рано или поздно этот знак Зодиака пойдет искать развлечения на стороне. Если же Водолея поймать на предательстве, то он будет долго раскаиваться и молить о прощении, но потом все повторится.

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