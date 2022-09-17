Представители этих знаков будут чаще остальных сталкиваться с неприятностями на следующей неделе.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждет нелегкая неделя – в период с 19 до 25 сентября.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Люди, рожденные под ними, будут чаще остальных сталкиваться с неприятностями и рискуют подпортить себе жизнь.

Самые невезучие знаки Зодиака до 25 сентября

Первыми в списке значатся Овны. В указанный период они утратят свой положительный заряд, работа будет в тягость, как и в целом все происходящее вокруг. Есть риск, что скопятся новые проблемы, а также дадут о себе знать старые, нерешенные конфликтные ситуации. Несколько снизить последствия Овнам поможет здравый рассудок и хладнокровие. Звезды советуют не поддаваться эмоциям, трезво оценивать сои силы и не унывать. "Черная полоса" скоро закончится.

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Не менее сложной неделя будет у Раков. Им грозят эмоциональные срывы и истощение. В особенности следует избегать неприятных воспоминаний, лучше всего прошлое свое отпустить, иначе взять себя в руки так и не получится до конца недели. Большая вероятность конфликтов с окружающим. Звезды советуют стараться не поддаваться на провокации, сейчас как раз то время, чтобы сдержаться и не отвечать на агрессию.

Напомним, ранее астролог рассказала, от каких покупок стоит отказаться в сентябре.

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