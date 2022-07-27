Чаще всего именно они тянут на себе всю семью.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, которые предпочитают выполнять мужскую функцию в отношениях. Они и коня на скаку остановят, и денег заработают, и дом будут содержать в чистоте и порядке.

Водолей

Женщины-Водолеи большую часть своей жизни тратят на построение карьеры. Замуж они выходят в позднем возрасте, когда уже можно немного расслабиться. Чаще всего у них уже есть капитал, который они с удовольствием потратят на своего возлюбленного. Им часто встречаются альфонсы, которые не против потратить их деньги в свое удовольствие.

Весы

Этот знак Зодиака настолько самодостаточный и независимый, что не позволит своему партнеру платить за них. Более того, они и сами готовы раскошелиться, лишь бы их возлюбленному было хорошо. Интересно, что Весы - не самый верный знак Зодиака, поэтому часто их подарки могут быть некой индульгенцией.

Козерог

Женщины-Козероги - это люди, которые сами могут обо всем позаботиться. Чаще всего им не нужна помощь, они привыкли все тянуть на себе. Стоит отметить, что Козероги, принося в дом деньги, думают, что они становятся более ценными для своих родных.

Напомним, ранее астрологи назвали топ самых красивых знаков Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: