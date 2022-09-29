Уже в ближайшем месяце эти люди могут сблизиться с человеком их судьбы.

Астролог назвала три знака Зодиака, которым важно готовиться к судьбоносной встрече. Уже в октябре они могут познакомиться с людьми противоположного пола, с которыми им суждено прожить длинную и счастливую жизнь. Подробности читайте в материале УНИАН.

Близнецы

Удивительно, но этот прогноз касается не только холостяков и холостячек, но и тех, у кого уже есть отношения. Астрологи уверяют, что в октябре 2022 в их жизнь ворвётся человек, который полностью изменит мировоззрение Близнецов, планы на жизнь и даже мечты. Это будет очень трогательная и романтическая история любви.

Лев

Астрологи также пророчат новую интересную встречу уроженцам этого знака Зодиака. Эксперты уточняют, что больше всего повезет именно женщинам-Львам. Им звезды обещают встречу с суженым на каком-то мероприятии, связанном с карьерой, работой, бизнесом.

Видео дня

Возможно, вы по-новому посмотрите на человека, с которым были очень давно и хорошо знакомы. Готовьтесь!

Весы

Октябрь обещает быть бурным, романтическим и интересным также для Весов. Мало того, что они отпразднуют свой день рождения с размахом, так еще и рискуют встретить человека, который в корне изменит их жизнь, заставив влюбиться.

Напомним, названы знаки Зодиака с самым лучшим чувством юмора.

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